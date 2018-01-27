ໂລກ ໄວ້ອາໄລ ວັນໂຮໂລຄອສຕ໌

ຊາວໂລກພາກັນລະນຶກເຖິງຂີດໝາຍ ວັນໂຮໂລຄອດຕ໌ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ທີ່ເປັນວັນຄົບຮອບການປົດປ່ອຍສູນມໍລະນະ ອອສວິຕຊ໌ ຂອງພວກນາຊີ ໃນປີ 1945.
ພິພິດທະພັນໄວ້ອາໄລ ໂຮໂລຄອສຕ໌ສະຫະລັດ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າພາບຮັບຕ້ອນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ ເພື່ອລະລຶກເຖິງການຂ້າລ້າງ
ເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຊາວຍີວ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານເດວິດ ໂອຊູລິວັນ ກ່າວວ່າ ຫໍພິ
ພິດທະພັນ ໄວ້ອາໄລໂຮໂລຄອສຕ໌ ເປັນທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ພວກຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໃນອະນາຄົດ
ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານໂອຊູລິວັນ ກ່າວວ່າ “ຄົນລຸ້ນໃໝ່ຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຄົນ ເລື່ອງລາວແລະສະຖານ
ທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊົງຈຳ ໃຫ້ມີຢູ່ຕໍ່ໄປ. ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາ
ຮັກສາຄໍາໝັ້ນສັນຍານັ້ນໄວ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຮໂລຄອສຕ໌ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກເລີຍ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຫໍພິດທະພັນຍັງອ່່ານໜັງສືສະບັບນຶ່ງຈາກ ດຣ. ມູຮາມາດ ອາລ-ອິສ
ສາ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສັນນິບາດມຸສລິມໂລກ ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນວ່າ “ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ມີຈິດໃຈຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຈະຍອມຮັບ ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃຈຫຼື
ແມ່ນແຕ່ຫລຸດຜ່ອນການກະທຳຜິດທີ່ທາລຸນນັ້ນລົງ.”
ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານາງເມລາເນຍ ທຣໍາ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນການທ່ຽວ
ຊົມຫໍພິພິດທະພັນ ໂຮໂລຄອສຕ໌ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງທາງ
Twitter ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ມີປະສົບ ກັບການ “ຢ້ຽມຊົມທີມີພະລັງແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກ.”
ທ່ານນາງໄດ້ລົງຮູບແຜ່ນນຶ່ງຂອງທ່ານນາງ ທີ່ໃຕ້ທຽນໄຂ ຢູ່ຝາສຳລັບສູດພະວັນນາ.
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