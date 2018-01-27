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ໂລກ ໄວ້ອາໄລ ວັນໂຮໂລຄອສຕ໌

ນາງໂຈຊິອານ ຕຣົມ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກໂຮໂລຄອສຕ໌ ກໍາລັງ ໃຕ້ທຽນໄຂ ໃນວັນລະນຶກເຖິງ ໂຮໂລຄອສຕ໌ຂອງສາກົນ ທີ່ ຫໍພິພິດທະພັນ ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.

ຊາວ​ໂລກ​ພາກັນ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ຂີດໝາຍ ​ວັນໂຮ​ໂລ​ຄອດ​ຕ໌ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ທີ່​ເປັນວັນ​ຄົບຮອບການປົດ​ປ່ອຍ​ສູນ​ມໍລະນະ​ ອອສວິຕຊ໌ ຂອງພວກນາຊີ ​ໃນ​ປີ 1945.

ພິພິດ​ທະພັນ​ໄວ້ອາ​ໄລ ​ໂຮໂລ​ຄອສຕ໌ສະຫະລັດ ຢູ່​ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ​ໄດ້​ເປັນ​
ເຈົ້າ​ພາບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ມາ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ລະ​ລຶກ​ເຖິງ​ການຂ້າ​ລ້າງ​
ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ​ຊາວ​ຍີ​ວ.

​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ຂອງ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ເດ​ວິດ ​ໂອ​ຊູ​ລິ​ວັນ ກ່າວ​ວ່າ ຫໍພິ
ພິດ​ທະພັນ ​ໄວ້ອາ​ໄລ​ໂຮ​ໂລ​ຄອສ​ຕ໌ ​ເປັນ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໃໝ່​ ໃນ​ອະນາຄົດ ​
ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າ​ພັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

EU Ambassador: New Generation Needs to Keep Memory Alive
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ທ່ານ​ໂອ​ຊູ​ລິ​ວັນ ກ່າວ​ວ່າ “ຄົນ​ລຸ້ນ​ໃໝ່​ຍັງ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ ​ເລື່ອງ​ລາວແລະ​ສະຖານ
​ທີ່​ຕ່າງໆ​ ເພື່ອ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ ໃຫ້ມີ​ຢູ່ຕໍ່​ໄປ. ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ
​ຮັກສາ​ຄໍາໝັ້ນ​ສັນຍານັ້ນ​ໄວ້ ​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ໂຮ​ໂລ​ຄອສ​ຕ໌ ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດຂຶ້ນອີກ​ເລີຍ.”

Letter From Secretary General of Muslim World League
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ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຫໍ​ພິດ​ທະ​ພັນຍັງ​ອ່່ານໜັງສື​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ຈາກ ດຣ. ມູຮາ​ມາດ ອາລ​-ອິສ
ສາ ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຂອງສັນນິບາດ​ມຸສລິ​ມ​ໂລກ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່ຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາຣາ​ເບຍ
ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ຜູ້​ໃດກໍຕາມ ທີ່ມີຈິດໃຈ​ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຈະຍອມ​ຮັບ​ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃຈຫຼື
ແມ່ນ​ແຕ່ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ທີ່ທາ​ລຸນ​ນັ້ນ​ລົງ.”

Saved by Ukrainian Family, Jewish Boy Lived to Become Nobel Laureate
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ສະຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່າ​ນາງ​ເມລາ​ເນຍ ທຣໍາ ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ທ່ຽວ
​ຊົ​ມຫໍພິພິດທະພັນ​ ໂຮ​ໂລ​ຄອສ​ຕ໌ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ແລະ ​ໄດ້​ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງ​ທາງ
Twitter ວ່າ ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ມີ​ປະສົບ ກັບ​ການ “ຢ້ຽມຊົມທີ​ມີ​ພະລັງແລະມີຄວາ​ມຮູ້ສຶກ.”
ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້ລົງຮູບແຜ່ນ​ນຶ່ງຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ທີ່​ໃຕ້​ທຽນ​ໄຂ​ ຢູ່​ຝາສຳລັບສູດພະ​ວັນນາ.

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