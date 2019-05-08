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​ໂລກ ພາ​ກັນ​ສະ​ຫຼອງ ​ຂີດ​ໝາຍຄົບ​ຮອບ 74 ປີ ​ຂອງ ວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ໃນ​ ຢູ​ໂຣ​ບ

ພວກ​ທະ​ຫານ​ Foreign Legion ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ຢືນ​ກ່ອນ​ການ​ເລີ້ມ​ພິ​ທີສະ​ຫຼອງ​ຂີດ​ໝາຍ​ຄົບ​ຮອບ 73 ປີ​ຂອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະເຢຍ​ຣະ​ມັນ ລະ​ຫວ່າງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປາ​ຣີ ວັນ​ທີ 8 ພຶດ​ສະ​ພາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ​ແມ່ນ​ວັນໄຊ​ຊະ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼື VE Day ຄົບ​ຮອບ 74 ປີ​ ໃນການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ
ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການໃນ​ຢູ​ໂຣບ ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ
​ມິດ ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ຜູ້​ນຳເຢຍ​ຣະ​ມັນ ອາດອ​ລ​ຟ໌ ຮິ​ຕ​ເລີ​ ແລະກຳລັງ​ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງເຄີຍເປັນ​ເຄື່ອງ​
ຈັກ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​ພວກນາ​ຊີ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໄດ້​.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວັນ VE-Day ບໍ່​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ​ເປັນ​ວັນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ສະ​ທ້ອນ ຄືນ
ແລະ​ຂອບ​ໃຈ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງຢູ່​ທົ່ວ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ຫຼາຍໆ
​ແຫ່ງ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ໂ​ຊຫວຽດ.

ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ສົງ​ຄາມອາດ​ຈະ​ບໍ່ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ໄດ້​ ແຕ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​
ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ຊາວ​ຢູ​ໂຣບຢ່າງ​ໜ້ອຍ 35 ລ້ານຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນລະ​ຫວ່າງ
​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ ຮວມ​ທັງ​ຊາວ​ຢິວ 6 ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ໄດ້ຖືກສັງ​ຫ​ານ​ໂດຍ​ພວກ​ນາ​ຊີ.

VE-Day ຍັງ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຢູ່​ໃນ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທີ່ເປັນ​ທີ່​ຢູ່​ໃຫ້​ແກ່ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຊ​າວ
​ຢິວ​ຈາກ​ໂຊ​ຫວຽດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ໂຮ​ລໍຄັອດ.

ເຢ​ຣ​ະ​ມັນ ​ໄດ້ຍອມຈຳ​ນົນແບບ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ພຶດ​ສະ​ພາ. ນາຍ​ພົນ​ອາ​ລ​ເຟ​ຣດ
ໂຈເດີ​ລ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພວກຜູ້​ນຳ​ນາ​ຊີ ທີ່​ຍັງ​ເຫຼື​ອ​ຢູ່ ໄດ້​ເຊັນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ທີ່​ແຕກ
​ຕ່າງ​ກັນສີ່ສະ​ບັບ ຢູ່​ທີ່ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຂອງນາຍ​ພົນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດູ​ໄວ​ ອາຍ​ເຊັນ
​ຮາວ​ເວີ ໃນ​ເມືອງ​ຣີ​ອຳ​ສ໌ ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ແຕ່​ລະ​ສະ​ບັ​ບ​ແມ່ນ​ກັບອັງ​ກິດ ຝ​ຣັ່ງ ສະ​ຫະ​ພາບ
​ໂຊ​ຫວຽດ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ຊົວ​ກູ ແລະຫົວ​ໜ້າ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ທ່​ານ​ໂອ​ເລັກ ຊາ​ລ​ຢູ​ກັອ​ຟ ກຳ​ລັງ​ຄຳ​ນັບ​ພວກ​ທະ​ຫານ ກ່ອນ​ການ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມ ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ ໃນ​ນ​ະ​ຄອນ​ມົ​ສ​ກູ ວັນ​ທີ 7 ພືດ​ສະ​ພາ 2019.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ຊົວ​ກູ ແລະຫົວ​ໜ້າ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ທ່​ານ​ໂອ​ເລັກ ຊາ​ລ​ຢູ​ກັອ​ຟ ກຳ​ລັງ​ຄຳ​ນັບ​ພວກ​ທະ​ຫານ ກ່ອນ​ການ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມ ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ ໃນ​ນ​ະ​ຄອນ​ມົ​ສ​ກູ ວັນ​ທີ 7 ພືດ​ສະ​ພາ 2019.

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແຮ​ຮີ ​ແອັ​ສ ທ​ຣູ​ແມນ ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ​
ທ່ານວິນ​ສ​ຕັນ ເຊີຈີ​ລ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ວັນ​ທີ 8 ພຶດ​ສະ​ພາ ເປັນ​ວັນ​ສະ​ຫຼອງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຫຼື VE-DAY.

ໃນ​ການ​ເນັ້ນຢ້ຳ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ໂຊຫວຽດ ທ່ານ​ໂຈ​ເຊັຟ ສະ​ຕ​າ​ລິນ ນັ້ນ ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ນາຍ​
ພົນ​ນາ​ຊີ​ຕ້ອງ​ເຊັນ​ເອກ​ກະ​ສານຍອມ​ຈຳ​ນົນ​ເພີ້ມ​ເຕີມ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນເບີ​ລິນ​ທີ່ຢຶດ​ຄອງ​
ໂດຍ​ໂຊ​ຫວຽດ​ ແລະທ່ານສະ​ຕາ​ລິນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ ​ຝ​ຫ້ວັນ​ທີ 9 ​ພຶດ ສະ​ພາ ເປັນ​ວັນ
​ໄຊ​ຊະ​ນະ.

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