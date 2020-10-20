ໂລກ ກ້າວສູ່ຂີດໝາຍໃໝ່ ໃນການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19

ເວລານີ້ ໂລກຂອງເຮົາມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄນາທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກາຍ 400 ລ້ານຄົນແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີພວມເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະສະຫະລັດ ຊຶ່ງ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຈຳກັດຮັດແຄບຕື່ມຂຶ້ນຕໍ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.
ອີງຕາມສູນກາງ ຊັບພະຍາກອນຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ (John Hopkins) ມີ 40 ລ້ານ 2 ແສນຄົນແລ້ວໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ມາຮອດຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19.
ປະເທດໄອຣ໌ແລນໄດ້ປະກາດຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດຈຳນວນນຶ່ງໃນຢູໂຣບລະດູ ໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີນີ້ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີ. ລັດຖະບານໄດ້ເຕືອນໃຫ້ ປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງເກີນ
5 ກິໂລແມັດ ຈາກບ້ານເຂົາເຈົ້າ ປິດບັນດາທຸລະ ກິດຂາຍຍ່ອຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະຈໍາກັດຮ້ານອາຫານ ແລະບາດື່ມເຫຼົ້າ ຕ່າງໆ ມີແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາຊື້ໄປກິນຢູ່ນອກຮ້ານເທົ່ານັ້ນ.
ບາງສ່ວນໃນເຂດບາວາເຣຍ (Bavaria) ຂອງເຢຍຣະມັນ ກໍຈະເລີ້ມມີການປິດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດເບິຣຈ໌ແທັສກາເດີເນີແລນ (Berchtesgadener Land) ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ສາ ມາດອອກຈາກບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ໂດຍປາດສະ
ຈາກເຫດຜົນທີ່ດີ ເປັນເວລາ ສອງອາທິດ. ໂຮງຮຽນ ຮ້ານອາຫານ ແລະໂຮງແຮມຈະປິດ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ.
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