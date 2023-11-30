ບັນດາຜູ້ນຳໂລກໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ເຮັນຣີ ຄິສຊິນເຈີ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ພູມສາດການເມືອງພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີສອງຄົນ.
ທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ໄດ້ເຖິງແກ່ກຳໃນວັນພຸດວານນີ້ ຮວມອາຍຸໄດ້ 100 ປີ.
ທ່ານ ເຊັຍ ເຟັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນ X ທີ່ເຄີຍຮູ້ຈັກໃນຊື່ ທວິດເຕີ ວ່າ “ຕົກໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເສຍໃຈທີ່ໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການເສຍຊີວິດຂອງ ດຣ. ຄິສຊິນເຈີ ດ້ວຍອາຍຸ 100 ປີ. ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ທ່ານນາງ ແນນຊີ (ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ) ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ. ມັນແມ່ນການສູນເສຍຄັ້ງໃຫຍ່ສຳລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໂລກ. ປະຫວັດສາດຈະຈື່ຈຳສິ່ງທີ່ຜູ້ມີອາຍຸ 100 ປີດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ, ແລະ ທ່ານຈະຄົງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຈີນ ດັ່ງກັບເພື່ອນເກົ່າທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ໄດ້ທຳການເດີນທາງໄປ ຈີນ ສອງຄັ້ງກ່ອນໄດ້ໄປກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຣິເຈີດ ນິກສັນ ໃນການຢ້ຽມຢາມທີ່ສຳຄັນໃນປັກກິ່ງ ເມື່ອປີ 1972 ເພື່ອພົບປະກັບປະທານພັກຄອມມູນິສ ຈີນ, ໝາວ ເຊຕົງ. ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ, ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດໄປ 23 ປີ.
ໃນ ຍີ່ປຸ່ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟູມິໂອະ ຄິຊິດະ ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ໃນເອເຊຍ, ໂດຍກ່າວວ່າທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ “ການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ” ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນ X. ທ່ານ ຄິຊິດະ ໄດ້ກ່າວເຖິງວຽກງານຂອງທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ໃນ ຈີນ ຕື່ມວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມເຄົາລົບທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ.”
ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ໌ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ວ່າ “ນັກວາງແຜນຍຸດທະສາດຜູ້ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລາຍລະອຽດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ,” ໃນອີກຂໍ້ຄວາມນຶ່ງທີ່ຂຽນໃນ X. ທ່ານໄດ້ປະກາດທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ດັ່ງກັບ “ມະນຸດທີ່ໃຈດີ ແລະ ມີຈິດໃຈທີ່ສຸດຍອດ, ຜູ້ເຊິ່ງໃນ 100 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມໂຊກຊະຕາຂອງບາງເຫດການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ຄິສຊິນເຈີ ວ່າ “ນັກການເມືອງທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ເບິ່ງການໄກ,” ໃນ Telegram ທີ່ຂຽນເຖິງທ່ານນາງ ແນນຊີ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.