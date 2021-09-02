ອົງການອະນາໄມໂລກ ເພີ້ມໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເປັນ “ສາຍພັນໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ລະບຸເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃໝ່ວ່າ ເປັນ“ສາຍພັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.”
ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນລາຍງານປະຈຳອາທິດ ໃນວັນອັງຄານ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມູ (MU) ຊຶ່ງຖືກລະບຸໂດຍຊຶ່ງວິທະຍາສາດວ່າ B.1.621 ໄດ້ຖືກ ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາເມຣິກາໃຕ້ ແລະຢູໂຣບ ນັບແຕ່ໄດ້ພົບເຫັນເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ ໃນປະເທດໂຄລອມເບຍ ໃນເດືອນມັງກອນຕົ້ນປີນີ້.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວວ່າ ສາຍພັນໃໝ່ ມູ ມີລັກສະນະຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດ ໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຢາວັກຊີນ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າເພີ້ມເຕືມ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ ວ່າມັນເກີດ ມາຢ່າງໃດ.
ໄວຣັສສາຍພັນມູ ເປັນສາຍພັນທີຫ້າ ທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸໂດຍອົງການ WHO ວ່າ ເປັນສາຍພັນໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ສ່ວນອີກ 4 ສາຍພັນໃໝ່ອື່ນໆ ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນ “ສາຍພັນໃໝ່ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ” ຮວມທັງສາຍພັນອາລຟາ ຊຶ່ງໄດ້ພົບເຫັນ ຢູ່ໃນ 193 ປະເທດ ແລະສາຍພັນແດລຕ້າທີ່ຕິດຕໍ່ງ່າຍ ຢູ່ໃນ 170 ປະເທດ ແລະມີສ່ວນພົວພັນ ກັບການລະບາດເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ປະກາດຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພົບເຫັນສາຍພັນໃໝ່ຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບຸຊື່ C.1.2. ສາຍພັນໃໝ່ທີ່ແຜ່ລະ ບາດໄປທົ່ວອາຟຣິກາ ເອເຊຍ ຢູໂຣບ ແລະຂົງເຂດໂອເຊອານີໃນພາກໃຕ້ປາ ຊິຟິກ ນັບແຕ່ໄດ້ພົບເຫັນເທື່ອທຳອິດ ຢູ່ໃນອາຟຣິກກາໃຕ້ ໃນເດືອນພຶດສະພາ.
ສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລະບຸໂດຍອົງການ WHO ວ່າ ເປັນສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼື ສາຍພັນໃໝ່ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ.
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ທິດຈະມາເຖິງນີ້ເນື່ອງຈາກການເພີ້ມຕິດແປດ ໃໝ່ ແລະການເສຍຊີວິດທີ່ເກີດຈາກສາຍ
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ນີຕໍ່ມື້ ໂດຍທີ່ ຢູ່ລັດຟລໍ ຣິດາ ມີຊີສຊິບປີ ແລະລັດວໍຊິງຕັນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບກໍລະນີໃໝ່
ແລການ ເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ.
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