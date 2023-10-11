ອົງການອາຫານໂລກຫຼື WFP ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເສັ້ນທາງມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປຫາແຫຼມກາຊາ ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສົ່ງພະນັກງານ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ສຳຄັນ ເຂົ້າໄປຢ່າງປອດໄພ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ອົງການ WFP ໄດ້ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ເລີ້ມການປະຕິບັດງານສຸກເສີນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວເຫລືອ ອາຫານ ນໍ້າ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ.
ອົງການອາຫານໂລກຍັງກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ບໍລິຈາກອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກິນໄດ້ໂລດໃຫ້ແກ່ 73,000 ຄົນແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເຂດກາຊາ. ອົງການ WPF ກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອາຫານເລີ້ມຈະໝົດລົງ ຫລັງຈາກອິສຣາແອລ ໄດ້ປະ ກາດການປິດລ້ອມທັງໝົດຕໍ່ດິນແດນປາແລັສໄຕນ໌ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ. ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້.
ຊາຍແດນທັງໝົດ ແລະດ່ານກວດຕ່າງໆ ລະຫວ່າງເຂດກາຊາແລະອິສຣາແອລ ໄດ້ປິດລົງ ຊຶ່ງອົງການ WFP ກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການ ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫລືອສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.