ພວກນັກຊ່ຽວຊານຂອງກອງທຶນສາກົນ ຫລື IMF ເວົ້າວ່າ ເສດຖະກິດໂລກ ຈະສືບ
ຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕດີຂຶ້ນ ໃນສອງປີຂ້າງໜ້ານີ້ ແຕ່ກໍຄາດວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕດັ່ງກ່າວ
ຈະຊັກຊ້າລົງ ຫລັງປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການ IMF ທ່ານໂມຣິສ ອັອສທ໌ແຟລດ໌ (Maurice Obstfeld) ເວົ້າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການທີ່ສະພາບການຄ້າ
ຫລຸດລົງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ
ເວົ້າວ່າ "ໄດ້ມີການຍິງກັນບັ້ນທໍາອິດ ໃນສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນນັ້ນແລ້ວ."
ທ່ານໄດ້ລຶ້ມຄໍາເຕືອນ ກ່ຽວກັບລະບຽບສາກົນຄືນວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງເສດ
ຖະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເອື້ອອໍານວຍ “ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ຫລັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ
2 ນັ້ນ ກໍາລັງຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ວ່າ “ຈະແຕກສະຫລາຍລົງ."
ພວກນັກເສດຖະສາດເປັນຫ່ວງວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣໍາທີ່ຈະ
ເກັບພາສີຂາເຂົ້າຕໍ່ຈີນ ແລະປະເທດຄູ່ການຄ້າອື່ນໆອີກນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບ
ໂຕ້ຄືນ ດ້ວຍການເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກສະຫະລັດຊຶ່ງພາໃຫ້ການຄ້າມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫລາດ ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ, ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ. ແຕ່ວ່າຄະນະລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ
ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບຄໍາຄິດເຫັນນີ້ ແລະຢືນຢັດວ່າ ນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າແລະພາສີຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ແລະຈະຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດ
ດຸນການຄ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນ.
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