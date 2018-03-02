ການສົ່ງອອກເຮໂຣອິນ ແລະຢາເສບຕິດເຟັນຕານິລ (fentanyl) ຢ່າງຜິດ
ໝາຍຈາກເມັກຊິໂກມາຍັງສະຫະລັດ ກໍາລັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ, ອີງຕາມ
ບົດລາຍງານດ້ານຢາເສບຕິດຂອງໂລກ ປີ 2017 ທີ່ຮວບຮວມຂຽນອອກ
ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ ຫລື INCB ແລະສະໜັບສະ
ໜຸນໂດຍຫ້ອງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະອາດຊະຍາກອນຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UNODC.
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ນະຄອນຫລວງເມັກຊິໂກນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ຂຽນຢູ່ໃນບົດລາຍງານ
ທີ່ຕິດຕາມການຊົມໃຊ້ ແລະຜະລິດຢາເສບຕິດຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານຂອງຄະນະກໍາມະການ INCB ທ່ານຣາວໂອ
ມາຕິນ ແດລ ແຄມໂປ (Raul Martin del Campo) ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ
ມີການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການໃຊ້ຢາເສບຕິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນ
ໃຫ້ເຫັນສະພາບການເກັບກ່ຽວ ແລະລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຜິດກົດ
ໝາຍຢູ່ໃນ ແລະມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້.
ທ່ານແຄມໂປ ກ່າວວ່າ "ການເກັບກ່ຽວຢາຝິ່ນທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ໃນຫລາຍໆ
ປະເທດ ໃນທົ່ວທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຈາກ
ເມັກຊິໂກ ມາຫາສະຫະລັດ ໄດ້ມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫລາຍ ດັ່ງທີ່
ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນລາຍ ງານດັ່ງກ່າວນີ້. ສານເຄມີຕົ້ນ ເຟັນຕານິລ
(fentanyl) ກໍໄດ້ຖືກກວດພົບເຊັ່ນກັນ ເມື່ອມັນເຂົ້າມາໃນປະເທດນີ້ ແລະ
ສະພາບການນັ້ນແມ່ນມີຕາມມາ ເມື່ອເວົ້າໃນແງ່ຂອງອົງປະກອບຂອງຢາ
ເສບຕິດເຫລົ່ານີ້ ທີ່ຖືກສົ່ງອອກຢ່າງຜິດກົດໝາຍ."
ຄະນະກໍາມະການ INCB ເວົ້າວ່າ ການຢຶດຢາເສບຕິດເຟັນຕານິລ
(fentanyl) ຊຶ່ງເປັນຢາ ທີ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການເຮັດ
ໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຍ້ອນການໃຊ້ຢາແຮງເກີນກໍານົດ ລະບາດຂຶ້ນ ໂດຍ
ຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ໄດ້ເພີ້ມຈາກບໍ່ຮອດ 1 ກິໂລໃນ
ປີ 2013 ຂຶ້ນເຖິງປະມານ 200 ກິໂລ ໃນປີ 2016.
ບົດລາຍງານຂຽນວ່າ ສາມສ່ວນສີ່ຂອງຢາເສບຕິດໂຄເຄນ ທີ່ຊົມໃຊ້ຢູ່ໃນ
ເມັກຊິໂກ ແມ່ນມາຈາກເມັກຊິໂກເອງ ແລະຂົງເຂດອາເມຣິກາກາງ.
ເມັກຊິໂກ ກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ປາບປາມການລັກ
ລອບຄ້າຢາເສບຕິດ ພາຍຫລັງທີ່ມີການບັນທຶກວ່າ ມີການຂ້າກັນຕາຍ
25,000 ກໍລະນີໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ແກັ່ງ ຊຶ່ງເປັນຄູ່
ແຂ່ງໃນດ້ານຢາເສບຕິດແຕກແຍກກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ທີ່ມີຄວາມຮຸນ
ແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ.
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