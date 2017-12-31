ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມຕື່ນຕົວລະວັງໄພ ກ່ອນການສະຫຼອງ ປີໃໝ່ຈະມາເຖິງ

ກອງກຳລັງຕຳຫຼວດ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ແລະ ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະ
ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດ
ໄພໃຫ້ແກ່ຝູງຊົນທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນລໍຖ້າການມາເຖິງຂອງປີໃໝ່ 2018.
ທີ່ ສະຫະລັດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເພິ່ນຈະໃຊ້ວິທີ
ກວດກາສອງຊັ້ນ ກວດຫາພວກມືປືນ ສໄນເປີ້ ການອັດຖະໜົນທາງຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ
ໝາທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບມາພິເສດຢູ່ຈະຕຸລັດ ໄທມ໌ສ໌ (Time Square) ເພື່ອຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຝູງຊົນທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະມີເຖິງ 2 ລ້ານຄົນມາເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອຊົມ ລູກບອລ ປະຈຳປີ ທີ່ຈະຕົກລົງມາໃນເວລາທ່ຽງຄືນ.
ໃນນະຄອນ ລາສ ເວກັສ ໜ່ວຍຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດ 300 ຄົນຈະປະກອບສ່ວນ
ກັບຕຳຫຼວດ 1,500 ຄົນ ເພື່ອຮັກສາສາຍທາງທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທີ່ສຸດຂອງເມືອງ ທີ່
ເປັນບ່ອນຫຼິ້ນ ກາຊີໂນ ຣີຊັອດ ແລະໂຮງແຮມຕ່າງໆ. ການລະແວດລະວັງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພດັ່ງກ່າວ ປ້ອງກັນຝູງຊົນທີ່ຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນ ຈະປະ
ກອບດ້ວຍພວກຍິງປືນຍາວ ສໄນເປີ້ ປະຈຳຢູ່ກັບບ່ອນຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ແລະໜ່ວຍຮັບມື
ກັບການສຸກເສີນກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ຈາກຈຳນວນເມື່ອປີກາຍນີ້.
ທີ່ ອາເມຣິກາໃຕ້ ຢູ່ນະຄອນ ຣິໂອ ເດິແຈນແນໂຣ ຕຳຫຼວດ ບຣາຊິລ ກໍໄດ້ວາງແຜນ
ເອົາກຳລັງ 12 ພັນຄົນໄປປະຈຳການຊຶ່ງເກືອບຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ຂອງປີກາຍນີ້
ສຳລັບການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາລະວັດທະຫານກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ໂຈະ ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕົນຜູ້ໃດໄປພັກຍາມນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມິກຳລັງພຽງພໍສຳ
ລັບປະຈຳໜ້າທີ່.
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