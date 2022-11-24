ພະນັກງານໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ຖືກທຸບຕີ ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສ ສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ໂຮງງານຜະລິດ Iphone ຢູ່ຈີນ

ບັນດາພະນັກງານ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານຜະລິດໂທລະສັບມືຖື Apple ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໄດ້ຖືກທຸບຕີ ແລະຖືກັກໂຕ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄ່າຈ້າງ ທ່າມກາງການຄວບຄຸມພະຍາດໄວຣັສ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະຈາກວີດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນ ເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການລະບາດຮອບໃໝ່, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AP.
ຢູ່ໃນວີດີໂອທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍຢູ່ທີ່ໂຮງງານຢູ່ໃຈກາງເມືອງເຊັງຊູ (Zhengzhou), ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ ໃສ່ໜ້າກາກ ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບຕໍາຫຼວດທີ່ໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນສີຂາວ ພ້ອມດ້ວຍເກາະປ້ອງກັນການຈະລາຈົນທີ່ເປັນຢາງທີ່ຢືນເປັນແຖວຂວາງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ເຕະ ແລະຕີຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນກະບອງຂອງຕໍາຫຼວດ ລຸນຫຼັງທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຊາຍຄົນນັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ເສົາເຫຼັກຕີລາວ.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດທົ່ວປະເທດຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ປິດຮ້ານຄ້າຫຼາຍແຫ່ງ ພ້ອມທັງຈໍາກັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ ຝົດເດືອດຂຶ້ນຈົນກາຍມາເປັນການປະທ້ວງ. ຢູ່ໃນວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ທໍາລາຍເຄື່ອງປິດກັ້ນຖະໜົນ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ປິດບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.
ພັກຄອມມູນິສທີ່ປົກຄອງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນເດືອນນີ້ວ່າຈະພະຍາ ຍາມຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆລົງ ໂດຍຕັດເວລາໃນການກັກໂຕລົງ ແລະດໍາເນີນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ. ແຕ່ພັກຄອມມູນິສຈີນ ຍັງຄົງຢຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ “ສູນໂຄວິດ” ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແຍກຜູ້ປ່ວຍ ທຸກໆກໍລະນີ, ໃນຂະນະທີ່ລັດ ຖະບານຂອງປະເທດອື່ນໆຫຼຸດຜ່ອນການຄວບຄຸມຕ່າງໆລົງ ແລະພະຍາຍາມ ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບໄວຣັສ.
ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ພະນັກງານຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນຍ່າງອອກຈາກໂຮງງານຜະລິດໂທລະສັບມືຖື Iphone ເຊິ່ງດໍາເນີນງານໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ Foxconn ຂອງໄຕ້ຫວັນ, ໂດຍໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປອດໄພ ລຸນຫຼັງພົບກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍຕິດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມ ລີ ຊານຊານ (Li Sanshan) ເຊິ່ງເປັນພະນັກງານຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິ ສັດ ກ່າວວ່າ ການປະທ້ວງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ Foxconn ປ່ຽນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆສໍາລັບພະນັກງານໃໝ່ທີ່ໄດ້ດຶງດູກຈິດໃຈເຂົ້າມາເຮັດວຽກດ້ວຍການສະເໜີຄ່າຈ້າງທີ່ສູງກວ່າ.