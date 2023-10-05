ວຽກງານ ການສະໜອງທຶນຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຢຸດສະງັກ ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍ ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຢູ່ໃນສະພາວະຢຸດສະງັກໃນວັນພຸດ, ໂດຍສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນອຳມະພາດໂດຍການຂັບໄລ່ອະດີດປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ແລະບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ກໍາລັງປະເຊີນກັບເສັ້ນຕາຍ ຫົກອາທິດ ໃນການອະນຸມັດຮ່າງງົບປະມານ ແລະຫຼີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນ.
ການຂາດ ສະພາຕໍ່າທີ່ຍັງມີການເຮັດວຽກຢູ່, ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເສຍເວລາຫຼາຍຂຶ້ນໃນການລະບຸໂຕ ແລະເລືອກເອົາຜູ້ສະຫມັກສຳລັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ສາມາດຮວບຮວມເອົາການສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈໍາເປັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍດ້ານງົບປະມານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສະບັບຕ້ອງຢຸດສະງັກ, ເຊິ່ງລວມທັງການສະຫນອງເງິນທຶນທາງທະຫານຕ່າງປະເທດ, ມະນຸດສະທໍາສາກົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕໍ່ຕ້ານອິດທິພົນຂອງຈີນ.
ຝ່າຍນິຕິບັນຍັດໃນສະພາຕໍ່າທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີການລົງຄະແນນສຽງເພີ່ມເຕີມໃດໆໃນອາທິດນີ້. ກົງກັນຂ້າມ ພັກຣີພັບບລີກັນຈະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ນຳສະພາທີ່ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກແບບແຄບໆ ໃຫ້ຜ່ານຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງມີການຕົກລົງກັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງພວກເຂົາເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ ຕ້ອງຕົກລົງກັບສະພາສູງທີ່ນໍາພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານ ໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກ ເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອລົງລາຍເຊັນ.
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຍັງເຫຼືອເວລາອີກບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຈາກການປິດລັດຖະ ບານບາງສ່ວນ ໃນວັນເສົາກ່ອນທີ່ ທ່ານແມັກຄາທີ ຈະຕ່າວປີ້ນໄປຫາຝ່າຍກົງ ກັນຂ້າມພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລະດົມທຶນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເປີດເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຈົນເຖິງກາງເດືອນພະຈິກ. ແຕ່ພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເປັນພັກອະນຸລັກນິຍົມກຸ່ມນ້ອຍກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ຄັດຄ້ານການປະນີປະນອມຂອງທ່ານ ແມັກຄາທີ ກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນທັນທີ.