ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຕາລີກ່າວວ່າ ມີຜູ້ອົບພະຍົບຢ່າງໜ້ອຍ 59 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນເວລາທີ່ເຮືອໄມ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຂີ່ຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມແຕກອອກຈາກກັນ ຢູ່ທະເລທີ່ມີຟອງຍວກຍູ້ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງອີຕາລີ. ຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
ສົບຂອງບາງຄົນ ຖືກນ້ຳພັດມາຫາຣີສອດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດຄາລາເບຣຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນ ລວມທັງພວກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ ໂດຍພະນັກງານສຸກເສີນ ແລະຄົນອື່ນທີ່ສາມາດລອຍຂຶ້ນຝັ່ງໄດ້ ຫລັງຈາກເຮືອແຕກອອກ ແມ່ນລອດຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.
ຮູບພາບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຮືອ ຢູ່ຫາດຊາຍໃກ້ກັບເມືອງສເຕັກກາໂຕ ດິ ຄູໂຕຣ (Steccato di Cutro) ແລະປ່ຽງໄມ້ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ ຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນໂຄຣທອນ ວິນເຊັນໂຊ (Crotone Vincenzo) ກ່າວວ່າ "ມັນເປັນໂສກນາດຕະກຳອັນໃຫຍ່ຫຼວງ."
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ໃນຈຳນວນຫລາຍຄົນ ທີ່ອອກມາຈາກກຳປັ່ນລຳນັ້ນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຕາລີຈັບຕົວໄປ ໃນຂໍ້ຫາທຳການຄ້າມະນຸດ.
ພວກທີ່ລອດຊີວິດຄາດຄະເນວ່າ ມີປະມານ 150 ຫາ 200 ຄົນ ຢູ່ໃນເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມອອກເດີນທາງຈາກເທີກີ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກອົບພະຍົບ ຫລາຍຄົນແມ່ນມາຈາກປາກິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານ.