ນັກກິລາບານບ້ວງມືອາຊີບຂອງສະຫະລັດ, ນາງບຣິດນີ ໄກຣເນີ (Brittney Griner) ຈະຍັງຢູ່ໃນຄຸກຣັດເຊຍອີກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນ ຫລັງຈາກນາງຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນມົສກູໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາໂດຍຖືກຂໍ້ຫາວ່າມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ TASS ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ນາງໄກຣເນີ (Griner), ນັກກິລາທີ່ໄດ້ຮັບຫລຽນດາວເດັ່ນ All-Star ເຈັດຄັ້ງ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີກອກສູບຢາທີ່ມີນ້ຳມັນກັນຊາຢູ່ໃນຫີບຂອງນາງ.
ລາຍງານນັ້ນໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງສານໃນເມືອງຄິມຄີ (Khimki) ໃນເຂດນະຄອນຫລວງມົສກູ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ “ອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີການສືບ ສວນ ແລະຍືດເວລາການກັກຂັງພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ນາງໄກຣເນີ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 19 ພຶດສະພາ.”
ມີລາຍງານວ່ານາງໄກຣເນີ ຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນກິລາຢູ່ໃນຣັດເຊຍໃນລະຫວ່າງລະດູການກິລາຂອງແມ່ຍິງ WNBA ພັກນັ້ນ ຖືກຂັງຢູ່ຫ້ອງດຽວກັບອີກສອງຄົນ. ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່ານາງຖືກຂັງຢູ່ໃສ.
ນາງໄກຣເນີ, ອາຍຸ 31 ປີ, ຖືກກັກຂັງໃນເດືອນກຸມພາທີ່ສະຫນາມບິນເຊີຣີເມ ຕິເຢໂວ (Sheremetyevo) ຂອງມົສກູ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຈາກນິວ ຢອກ. ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຫີບຂອງນາງ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ໄດ້ພົບກອກສູບຢາອັນນັ້ນ.
ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ, ນາງສາມາດປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກປະມານ 5 ຫາ 10 ປີ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນໄດ້ກ່າວເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານບລິງເຄັນກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ຫລາຍ ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນຈຸດນີ້," "ເມື່ອໃດຫາກມີຊາວອາເມຣິກັນ ຖືກກັກຂັງ ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມໃນໂລກນີ້, ແນ່ນອນພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງການຊ່ວຍ ເຫຼືອໃນທຸກວິທີທາງ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ແລະລວມທັງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ."
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາມີທີມງານສະຖານທູດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກໍລະນີ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນຄົນອື່ນໆ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາເຮັດທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຢຶດຖືໄວ້ ແລະຖືກເຄົາລົບ."
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