ພະຍານຫຼາຍຄົນ ຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ເພັນສ໌ ຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ດ້ວຍວິທີໃດ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນ ການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນປີກາຍນີ້ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກົດດັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໃນເວລານັ້ນດ້ວຍວິທີໃດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຢຸດຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາຮັບຮອງໃຫ້ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.
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ທ່ານທຣຳ ໃນເວລາຢູ່ສ່ວນຕົວ ແລະ ຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມ ໃກ້ໆກັບທຳນຽບຂາວ ບໍ່ດົນກ່ອນໜ້າທີ່ລັດຖະສະພາຈະເລີ້ມທຳພິທີດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເພັນສ໌ ປະຕິເສດການນັບຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນລັດ ຈາກລັດຕ່າງໆບ່ອນທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ່ສູສີ ແລະໃຫ້ສົ່ງຜົນຂອງການນັບຄະແນນກັບຄືນໄປລັດທັງຫຼາຍ ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຄວບຄຸມສະພາຂອງລັດຢູ່ນັ້ນ ທີ່ອາດສັ່ງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງອີກເທື່ອນຶ່ງ ຫຼື ຍື່ນຊື່ຂອງຜູ້ແທນລັດທັງຫຼາຍ ທີ່ທ່ານທຣຳເລືອກ ເພື່ອໄປປ່ຽນແທນພວກທີ່ນິຍົມ ທ່ານໄບເດັນ.
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