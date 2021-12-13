ກຳລັງທະຫານຂອງພວກກະບົດທິເກຣໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງລາລິເບລາ (Lalibela) ຂອງເອທິໂອເປຍຄືນອີກແລ້ວ, ອີງຕາມຜູ້ເຫັນເຫດການທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຊຶ່ງເປັນເວລາບໍ່ຮອດສອງອາທິດ ຫລັງຈາກທະຫານ ແລະພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີທີ່ກວ້າງກວ່າທີ່ໄດ້ຜັກດັນກໍາລັງຂອງທິເກຣ ໃຫ້ຖອຍໄປໃນຫຼາຍດ້ານ.
ລາລິເບລາ (Lalibela) ເປັນເມືອງຢູ່ໃນພາກພື້ນອຳຮາຣາ (Amhara) ທີ່ມີ ຊາຍແດນຕິດກັບພາກເຫນືອຂອງເຂດທິເກຣທີ່ມີຊື່ສຽງຍ້ອນວ່າໂບດຕ່າງໆ ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວພັງລົງຍ້ອນຖືກກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວດຶກໃສ່ ແລະໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານ, ທ່ານເລເກຊເຊ ຕູລູ (Legesse Tulu) ແລະໂຄສົກ ຂອງກອງທັບບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບລາຍງານເລື້ອງການ ຍຶດ ເອົາເມືອງນັ້ນຄືນໂດຍກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ແນວໂຮມປົດປ່ອຍປະຊາຊົນທິເກຣ ຫລື TPLF ນັ້ນເລີຍ.
ໂຄສົກຂອງ TPLF, ທ່ານ ເກຕາຊີວ ເຣດາ (Getachew Reda) ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ຕອບກັບໂທລະສັບຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ທີ່ພະຍາຍາມຂໍຄໍາເຫັນນັ້ນເຊັ່ນກັນ. ທ່ານຂຽນຄໍາເຫັນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ "ກອງກໍາລັງຂອງພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ, ດີຫຼາຍ, ດີຂະໜາດເລີຍ!" ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ເວົ້າວ່າ ກອງກຳລັງຂອງອໍາຮາຣາ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງລັດຖະບານເອທິໂອເປຍ ໄດ້ເລີ້ມອອກຈາກເມືອງລາລີເບລາໄປໃນຄືນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
"ຊຸດສຸດທ້າຍໄດ້ຖອນອອກໄປໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງປືນຢູ່ໄກໆ ໃນຄືນວານນີ້, ແຕ່ກອງກໍາລັງທິເກຣໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງລາລີເບລາຄືນໂດຍບໍ່ມີ ສຽງປືນແຕກເລີຍຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ," ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການທີ່ເປັນ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບຂອງໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງເວົ້າຢູ່ໃນໂທລະສັບ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນທີສອງບອກກັບ Reuters ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປະຊາ ຊົນໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ. "ພວກເຮົາພາກັນຕື່ນຕົກ ໃຈ, ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນເຫດການແບບນີ້ກ່ອນເລີຍ. ປັດຈຸບັນທະຫານຂອງ TPLF ກໍາລັງລາດຕະເວນຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ ໂດຍໃສ່ຊຸດເຄື່ອງແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ.
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