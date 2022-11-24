ດ້ວຍການເຂົ້າກວດຄົ້ນ ຢູເຄຣນ ສຸມໃສ່ ຄວາມສົງໄສ ຕໍ່ນັກສອນສາສະໜາ ນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌

ການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາທີ່ເກົ່າແກ່ ອາຍຸຫຼາຍສັດຕະວັດ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຢູເຄຣນ ແລະສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາອື່ນໆຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສົງໄສຂອງທາງການຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບພວກນັກສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ ຊຶ່ງບາງສ່ວນຖືກມອງເຫັນວ່າ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຣັດເຊຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມົສກູ ໄດ້ກໍ່ສົ່ງຄາມຕໍ່ປະເທດນີ້ ມາໄດ້ເກົ້າເດືອນແລ້ວ ກໍຕາມ.
ການກວດຄົ້ນໂດຍໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢູ່ທີ່ພະວິຫານ ເປເຊີຣສ ລາວຣາ (Pechersk Lavra) ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ສັກສິດຂອງນິກາຍກອໍໂຕດັອກສ໌ ຢູ່ໃນກີຢິບ ແມ່ນເປັນເລື້ອງບໍ່ທຳມະດາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໂດດດ່ຽວຕາມລຳພັງ.
ໜ່ວຍງານຕໍ່ຕ້ານການສືບລັບ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນຕຶກອາຄານຂອງໂບດທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 360 ແຫ່ງ ແລະຍັງລວມທັງສະຖານທີ່ສອນສາສະໜາອື່ນໆອີກ ແລະສັງຄະມົນທົນແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດຣີບນີ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໄປທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ 240 ກິໂລແມັດ.
ແລະໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໂດຍຊື່ຫຍໍ້ຂອງຢູເຄຣນ ຄື SBU ໄດ້ກ່າວຫາສັງຄະລາດ ໃນສັງຄະມົນທົນອີກແຫ່ງນຶ່ງກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ໃນການສະໜັບສະໜຸນມົສກູ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກການກວດຄົ້ນພື້ນທີ່ຂອງໂບດ ແລະໄດ້ພົບເຫັນໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວອ້າງວ່າ ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ.
ໜ່ວຍ SBU ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ລະ ບົບວຽກງານ ໃນການຕໍ່ຕ້ານກິດຈະກຳໃດໆ ເພື່ອກໍ່ກວນຈາກໜ່ວຍງານພິເສດຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ.”
ສາສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ ເປັນສາສະໜາທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ປະຊາຊົນນັບຖືໃນຢູເຄຣນ. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກ ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ສະ ທ້ອນເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເອກະລາດຂອງຢູເຄຣນ ແລະການຫັນເຂົ້າຫາປະເທດຕາເວັນຕົກຂອງຕົນ ທ່າມກາງການກ່າວອ້າງທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງຣັດເຊຍວ່າ ຫັນໄປທາງດ້ານການເມືອງ ແລະທາງຈິດວິນຍານເພື່ອການຄອບງຳໃນພາກພື້ນ ອັນເປັນແນວຄວາມຄິດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ໂລກຂອງຣັດເຊຍ.”
ພວກຜູ້ນຳນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ກ່າວຢ່າງແຂງກ້າເຂົ້າຂ້າງໃນເລື້ອງຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ກ່າວປະນາມການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ແຕ່ການກວດຄົ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທາງການສົງໄສສະ ຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເປເຊີຣສ ລາວຣາ (Pechersk Lavra) ຊຶ່ງເປັນສະຖານ ທີ່ມໍລະດົກໂລກ ຂອງ UNESCO ທີ່ໄດ້ນັບຖືເປັນແຫລ່ງກຳເນີດຂອງພະສົງນິ ກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະເປັນບ່ອນເກີດຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະກິດ ຈະກຳ ໃນການສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍ.