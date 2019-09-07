ການປະກາດລາອອກຂອງທ່ານຈອນ ແລນຊິງ ຈາກຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິຫານ ຫລື
CEO ຂອງອົງການສື່ມວນຊົນໂລກ ຫລື USAGM ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມຄືນ
ໃໝ່ ກ່ຽວກັບຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງການປະຕິບັດງານ ແລະທິດທາງຂອງບັນດານັກ|
ຂ່າວ ທີ່ອົງການນັ້ນໃຫ້ການດູແລຄຸ້ມຄອງຢູ່.
USAGM ບໍລິຫານຫ້າອົງການຂ່າວສາກົນໂດຍກົງ ລວມມີວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ
(Radio Free Asia), ວິທະຍຸຢູໂຣບເສລີ (Radio Free Europe), ວິທະຍຸເສລີພາບ
(Radio Liberty), ແລະວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ (Voice of America). ຮວມທັງໝົດ
ບັນດານັກຂ່າວຂອງ USAGM ໄດ້ອອກຂ່າວເປັນ 61 ພາສາ ແລະມີຄົນຟັງທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ
ໃນພາສາໃດ 345 ລ້ານຄົນຕໍ່ອາທິດ.
ທ່ານແລນຊິງ ອາຍຸ 62 ປີ ເຄີຍມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານໂທລະພາບ ທີ່ອອກຜ່ານ
ສາຍເຄໂບ ຫລື cable TV ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ CEO ຂອງ USAGM ໃນປີ 2015
ແລະຮອດປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດສອງຄົນ.
ທ່ານຈະອອກຈາກອົງການດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍເດືອນກັນຍານີ້ ແລະເລີ້ມ
ໄປເປັນ CEO ວິທະຍຸສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ (NPR) ຊຶ່ງເປັນຂອງເຄືອຂ່າຍວິທະຍຸ
ພາຍໃນປະເທດ ໃນກາງເດືອນຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງອາແມນດາ ເບັນແນັດ, ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ກ່າວວ່າ
“ທ່ານຈອນ ແລນຊິງຈະເອົາມູນເຊື້ອຂອງຄຸນງາມຄວາມດີປະໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຢ່າງ
ໜ້າສັນລະເສີນ. ທ່ານໄດ້ເອົາອົງການ USAGM ໃຫ້ໄປເພັ່ງເລັງເລື້ອງເສລີພາບ ແລະ
ຄວາມມີອິດສະຫຼະຂອງການອອກຂ່າວ. ນັ້ນຈະເປັນມູນເຊື້ອຂອງທ່ານ. ນັ້ນ ແລະສິ່ງ
ເຫລື້ອມໃສຂອງທ່ານທີ່ປະໄວ້ໃຫ້.”
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໄດ້ນັກສ້າງຮູບເງົາສາລະຄດີ, ທ່ານໄມລເກີລ
ແພກຄ໌, ໄປກຳຕຳແໜ່ງແທນທ່ານແລນຊິງ. ທ່ານ ແພກຄ໌ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ແລະ
ອະດີດປະທານສະຖານບັນຄແລມັນ (Cleremont Institute) ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່
ໄດ້ຮ່ວມມືໃນໂຄງການສ້າງຮູບເງົາກັບ ອະດີດທີ່ປຶກສາປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທ່ານ
ສະແຕັບເຟິນ ແບນນອນ.
ຊື່ຂອງທ່ານແພັກ ໄດ້ສົ່ງໄປຫາສະພາສູງໃນເດືອນມັງກອນ ແຕ່ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຄະ
ນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຫາ
ປະທານຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຄືທ່ານຈິມ ຣິສຈ໌, ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດ
ໄອດາໂຮ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງ ທ່ານບັອບ ເມີເນັນເດສ ສັງກັດ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ບໍ່ສຳເລັດຜົນ.
ທ່ານແພັກສາມາດເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານ USAGM ໄດ້ນຶ່ງໃນສອງວິທີ ຊຶ່ງນັ້ນກໍຄື
ໂດຍການໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາສູງ ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ
ອົງການບໍລິຫານດ້ານການຖະແຫລງຂ່າວຂອງລັດຖະບານ ຫລື ບີບີຈີດ ຊຶ່ງເປັນຄະ
ນະກຳມະການທີ່ມີສອງພັກທີ່ລວມມີທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຢູ່ນຳນັ້ນ.
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