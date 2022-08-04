ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ໄຕ້ຫວັນ ແລ້ວ, ແຕ່ຜົນກະທົບຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງຍັງສືບຕໍ່ໄປ, ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຊ້ອມລົບຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ອ້ອມເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ.
ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກການເດີນທາງອອກຂອງທ່ານນາງ ເພໂລຊີ, ກອງທັບຂອງ ຈີນ ໄດ້ກຳນົດວັນພະຫັດມື້ນີ້ເພື່ອຫຸ້ມລ້ອມ ໄຕ້ຫວັນ ດ້ວຍການຊ້ອມລົບດ້ວຍລູກປືນແທ້ສີ່ວັນ ໃນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ບ່ອນອ້ອມເກາະດັ່ງກ່າວ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນ “ການຊ້ອມຍິງໄລຍະໄກດ້ວຍລູກປືນແທ້” ໃນຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ ຕອນປະມານບ່າຍ 1 ໂມງຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ຜົນທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ແມ່ນໄດ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດ.”
ຖ້າການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຕາມການປະກາດ, ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຊິ່ງນຶ່ງໃນເຂດການຍິງດ້ວຍລູກປືນແທ້ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້” ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບໍ່ເຖິງ 20 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງ ໄຕ້ຫວັນ.
ກິດຈະກຳຂອງກອງທັບ ຈີນ ປາກົດວ່າຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂົ່ມຂູ່ ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງແມ່ນເກາະທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕສະຫວ່າງສະໄຫວ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນປະມານ 23 ລ້ານຄົນ ທີ່ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດການອ້າງເອົາເກາະດັ່ງກ່າວຂອງ ຈີນ.
ນັກວິເຄາະບາງຄົນ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ຈີນ ເອງ ໄດ້ອະທິບາຍການຊ້ອມລົບນັ້ນດັ່ງກັບການຊ້ອມສຳລັບການບຸກລຸກ ແລະ ການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປັກກິ່ງ ສາມາດກຳນົດການປິດລ້ອມຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ.
ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ການຄຳນວນທີ່ຜິດທີ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາວະສົງຄາມ, ແນວໃດກໍ່ຕາມບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ມັນມີໂອກາດນ້ອຍທີ່ ຈີນ ຈະວາງແຜນການໂຈມຕີ.
ທ່ານ ດຣູ ທອມສັນ, ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າກອງທັບຂອງ ຈີນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງວົງຈອນການຊ້ອມລົບລະດູຮ້ອນປະຈຳປີຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນເວົ້າວ່າ “ມັນເປັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຫຼາຍກວ່າການສະແດງ.”