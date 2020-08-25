ຜູ້ປົກຄອງລັດ ວິສຄອນຊິນ ໃຊ້ກຳລັງພິທັກດິນແດນ ເຂົ້າຄວບຄຸມການປະທ້ວງ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດ ຍິງຄົນຜິວດຳ

ຜູ້ປົກຄອງລັດ ວິສຄອນຊິນ ທ່ານ ໂທນີ ເອເວີສ໌ ໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດໄປເມືອງ ເຄໂນຊາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງຜູ້ຊາຍຜິວດຳຄົນນຶ່ງ.
ທ້າວ ເຈຄັອບ ເບລກ, ອາຍຸ 29 ປີ, ຖືກຍິງຢູ່ຫຼັງ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດໃນຄືນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວລາທີ່ລາວໄດ້ກົ້ມຕົວເຂົ້າໄປໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງລາວສາມຄົນຢູ່ທາງໃນ.
ຕຳຫຼວດປາກົດວ່າ ໄດ້ຕອບຮັບຕໍ່ການຂັດແຍ້ງພາຍໃນຄອບຄົວ, ແນວໃດກໍຕາມສະຖານະການຢູ່ອ້ອມຮອບການຍິງກັນນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.
ເຊື້ອຊາດຜິວພັນຂອງຕຳຫຼວດທັງສາມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຕໍ່ສາທາລະນະ, ແຕ່ການຍິງກັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ເມືອງ ເຄໂນຊາ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນໃນປະຫວັດສາດທີ່ມີປະຊາຊົນ 100,000 ອາໄສຢູ່ລະຫວ່າງນະຄອນ ຊິຄາໂກ ແລະ ມິລວອກກີ.
ທ່ານ ເອເວີສ໌, ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີລາຍລະອຽດທັງໝົດເທື່ອນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນກໍແມ່ນລາວບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວດຳຜູ້ທຳອິດ ຫຼື ຄົນທີ່ຖືກຍິງ ຫຼື ບາດເຈັບ ຫຼື ຖືກຂ້າຕາຍຢ່າງບໍ່ມີຄວາມປານີ ດ້ວຍນໍ້າມືຂອງບຸກຄົນຕ່າງໆໃນອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນລັດຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງກັນທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ການສືບສວນສອບສວນໃນທັນທີ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໆວ່ານັ້ນຕ້ອງຖືກນຳມາລົງໂທດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ລູກປືນທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ຍິງທະລຸຜ່ານຈິດວິນຍານຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຍຸຕິທຳທີ່ເທົ່າທຽມກັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ຈິງສຳລັບຄົນ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳ ແລະ ຫຼາຍຄົນອື່ນໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮື້ຖອນການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນຢ່າງເປັນລະບົບນີ້.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໆມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຖືກສັ່ງພັກວຽກຊົ່ວຄາວ ແລະ ຄຳສັ່ງຫ້າມອອກນອກເຮືອນໃນຍາມຄືນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເມືອງ ເຄໂນຊາ ແລະ ເຂດຊານເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ວິດີໂອທີ່ຖືກຖ່າຍຈາກໂທລະສັບມືຖືປາກົດວ່າ ໄດ້ຖ່າຍເອົາການຍິງທີ່ວ່ານັ້ນ. ວິດີໂອດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ້າວ ເບລກ ຍ່າງອ້ອມໜ້າລົດ SUV ຄັນນຶ່ງໄປປະຕູຟາກຄົນຂັບດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສອງຄົນຕິດຕາມລາວໄປ ພ້ອມດ້ວຍປືນຈີ້ໃສ່ລາວ. ເວລາທີ່ທ້າວ ເບລກ ເປີດປະຕູ ແລະ ກົ້ມໂຕເຂົ້າໄປ ໃນລົດນັ້ນ, ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງໄດ້ດຶງເສື້ອຂອງລາວ ແລະ ຍິງປືນໃສ່. ສຽງຍິງປືນ ເຈັດລູກໄດ້ດັງຂຶ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າມີຕຳຫຼວດຈັກຄົນໄດ້ຍິງປືນອອກໄປ.