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ນາງຢໍເກິນ ​ແຫ່ງ​ນໍ​ເວ ​ຖືກ​ບັນທຶກໄວ້ ໃນ​ປື້​ມ ປະຫວັດສາດ ໂອລິມປິກ

ນາງຊາລັອດ ກາລລາ ຈາກປະເທດສະວີເດັນ ໄດ້ຮັບຫລຽນຄຳ ໃນການແຂ່ງຂັນສະກີ້ແມ່ຍິງ ໄລຍະ 7.5 ກິໂລແມັດ .

ນາງມາຣິດ ຢໍເກີນ​ແຫ່ງ​ນໍ​ເວ ​ໄດ້​ຖືກ​ບັນທຶກໄວ້ ໃນ​ປື້​ມປະຫວັດສາດ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ທີ່
​ການ​ແຂ່ງຂັນກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ​ລະດູ​ໜາວ ​ຢູ່​ເມືອງ​ພຽງ​ຈາງປະເທດເກົາຫຼີ​ໃຕ້. ນາງ​ໄດ້
ກາຍ​ເປັນແມ່ຍິງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຫລຽນໂອລິມປິກ ລະດູໜາວ ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດແບບທີ່​ບໍ່ເຄີຍ​ມີ​ມາ
​ກ່ອນ​ເວລາ​ນາງ​ໄດ້​ຊະນະ​ຫລຽນ​ເງິນ​ ໃນການ​ແລ່ນ​ສະ​ກີ້ 15 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ນີ້​ເປັນ​ຫຼຽນ
​ທີ 11 ຂອງ​ນາງ ໃນນັ້ນມີຫົກ​ຫລຽນ​ຄຳ ສີ່ຫລຽນ​ເງິນ ​ແລະ​ນຶ່ງ​ຫລຽນ​ທອງ​ແດງ.

ນາງຊາລັອດ ກາລລາ ຈາກສະ​ວີ​ເດັນ ​ໄດ້​ຊະນະ ​ຫລຽນ​ຄຳຫຼຽນ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ປີ​ນີ້ ​ເວລາ​
ນາງ​ຊະນະ​ແລ່ນ​ສະ​ກີ້​ໄລ​ຍະ​ໄກ. ນາງ​ໄດ້​ຊະນະ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ເຈັດ​ວິນາທີ
ກາຍ​ຈາກ​ໝູ່​ໃນໄລຍະ​ສອງ​ກິ​ໂລ​ແມັດສຸດທ້າຍ ທີ່​ໄດ້ແກ້ແຄ້ນໃນການເສຍໄຊໃຫ້ນາງ​
ຢໍເກິນ ​ໃນ​ປີ 2014 ທີ່ການແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ ຢູ່ເມືອງໂຊ​ຈີ.

ນາງກຣິສຕາ ພາ​ມາ​ໂກສກີ ແຫ່ງ​ຟິນ​ແລນ ​ໄດ້​ຊະນະ​ຫລຽນ​ທອງ​ແດງ. ສ່ວນນັກ​ແລ່ນ
​ສະ​ກີ້​ສະຫະລັດ ນາງ​ແຈັດ​ຊີ ດິກ​ເກນ​ສ໌ ​ຕິດອັນດັບ​ຫ້າ ຊຶ່ງເປັນການ​ແລ່ນ​ສະ​ກີ້​ໄລຍະ
ໄກທີ່​ດີ​ເລີດ​ໂດຍ​ແມ່ຍິງ​ອາ​ເມຣິກັນ​.

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ​ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຍານາງ​ແຄຣັນ ​ໃນ
​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ​ໄດ້​ໄປເບິ່ງ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ແລ່ນ​ສະ​ເກັດ​ນໍ້າ​ກອ້ນໄລຍະ​ສັ້ນ ຢູ່​ທີ່ສະໜາມ
ກິລາ Gangneung iIce Arena ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້.

ການ​ແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໃນ​ວັນ​ເສົາມື້​ນີ້​ຢູ່​ເມືອງພຽງ​ຈາງ ສະ​ເໜີ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຮອບ
​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຄະນະທີ​ມຮ່ວມ ຮ​ອກກີ້​ແມ່ຍິງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​
ທູດ​ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ​ສຳລັບການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆ.

​ເກົາຫຼີ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ ​ໄດ້​ຕົກລົງເພື່ອລົງແຂ່ງຂັນ​ເປັນ​ທີ​ມດຽວ​ກັນ ​ໃນກິລາ​ຮ​ອກກີ້ນ້ຳ
ກ້ອນ​ແມ່ຍິງ ​ຊຶ່ງໃນເວລາ ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາທິດ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຖິງສົງຄາມ​
ນິວ​ເຄລຍ.

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (ກາງ) ເຂົ້າຮ່ວມຊົມ ກິລາແລ່ນນໍ້າກ້ອນຜູ້ຊາຍ 1,500 ແມັດ ທີ່ Gangneung Ice Arena ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 10, 2018.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (ກາງ) ເຂົ້າຮ່ວມຊົມ ກິລາແລ່ນນໍ້າກ້ອນຜູ້ຊາຍ 1,500 ແມັດ ທີ່ Gangneung Ice Arena ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 10, 2018.

ນອກນັ້ນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຍັງຈະມີການມອບຫລຽນ​ຕ່າງໆໃຫ້​ແກ່ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ໃນການ
​ແລ່ນ​ສະ​ເກັດນໍ້າກ້ອນ​ຄວາມ​ໄວ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ການ​ແລ່ນ​ສະ​ເກັດ​ຄວມ​ໄວ​ແມ່ ຍິງ ການ​
ແລ່ນ​ສະ​ກີ້​ໄລຍະໄກຂອງພວກ​ແມ່ຍິງ​ແລະ​ການແຂ່ງຂັນ​ສະ​ກີ້​ໂດດປະ ເພດຊາຍ.

ການ​ແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູ​ໜາວ​ຈະດຳເນີນໄປຈົ​ນຮອດ ​ວັນ​ທີ 25 ກຸມ ພາ.

ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ​ລະດູ​ໜາວ 2018 ​ໄດ້ເລີ້ມເປີດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​
ເວລາ​ພວກນັກກິລາຈາກປະເທດຕ່າງໆ ສວນ​ສະໜາມ​ເຂົ້າໄປ ໃນສະໜາມກິລາໂອ
​ລິ​ມ​ປິກ ຮວມທັງພວກ​ນັກ​ກິລາ​ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ທີ່ຮ່ວມເດີນສວນສະ
ໜາມເປັນທີມດຽວກັນພາຍໃຕ້ທຸງ ແຫ່ງເອກກະພາບເກົາຫຼີທີ່ເປັນສີຟ້າແລະສີຂາວ.

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