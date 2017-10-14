ນັກເຮັດເຫຼົ້າແວັງ ສັນຍາວ່າ ຈະສ້າງສາຄືນ ຫລັງຈາກເສຍໄຊ ໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບໄຟປ່າ

ຢູ່ທົ່ວພາກເໜືອຂອງລັດ California ບ່ອນທີ່ໄດ້ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າ ເກືອບນຶ່ງອາທິດມາ
ແລ້ວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 36 ຄົນ ແລະທຳລາຍບ້ານເຮືອນປະມານ
6,000 ຫລັງນັ້ນ ພວກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນພາກັນຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຍັງເຫລືອຢູ່ ແລະສິ່ງໃດແດ່ທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ.
ຫລາຍຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າໂຊກດີທີ່ໄດ້ລອດຊີວິດມາ. ເສັ້ນທາງຄວາມພິນາດ
ຂອງໄຟປ່າແມ່ນບໍ່ມີຈັງຫວະ ຫລືເຫດຜົນ ໃນກໍລະນີນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍບ່ອນເຮັດເຫຼົ້າ
ແວັງທັງໝົດ ແຕ່ປະປ່ອຍໃຫ້ໂຕະຕັ່ງ ຢູ່ນອກຫ້ອງຊີມເຫຼົ້າໄວ້ໂດຍ ທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ
ໃດໆ.
ທ່ານ Pierre Birebent ຊຶ່ງເປັນຄົນເຮັດເຫຼົ້າແວັງ ຢູ່ທີ່ສວນ Singnorello Estate ມາ
ເປັນເວລາ 20 ປີແລ້ວ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກໂຊກດີ.
ເວລາໄຟໄດ້ໄໝ້ລາມມາບ່ອນເຮັດເຫຼົ້າແວັງຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ Silverado Trail ຊຶ່ງເປັນ
ຈຸດສຳຄັນ ຂອງບ່ອນເຮັດເຫຼົ້າແວັງ ໃນເຂດເມືອງ Napa ນັ້ນ ທ່ານ Birebent ໄດ້ດຶງ
ເອົາທໍ່ນໍ້າແລະພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກັບແປວໄຟດ້ວຍຕົນເອງ. ນຶ່ງໃນຈຳນວນເຈົ້າຂອງສວນ
ອະງຸ່ນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ບ້ານສວນອະງຸ່ນ ທາງເທິງໄປນັ້ນ ໄດ້ຫລົບໜີ ຫລັງຈາກໄດ້ເຕືອນໃຫ້ພວກພະນັກງານຮູ້ ກ່ຽວກັບໄຟໄໝ້.
ທ່ານ Birebent ໄດ້ເສຍໄຊໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເພື່ອຈະຮັກສາສວນ
ອະງຸ່ນ ຫ້ອງຊີມເຫຼົ້າແວງ ຫ້ອງການ ແລະເຮືອນຊານໄວ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄືກັນກັບ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຍັກໃຫຍ່.”
ຍັງເປັນການໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ຢູ່ອຸດສາຫະກຳເຮັດເຫຼົ້າ
ແວັງທາງພາກເໜືອຂອງລັດ California. ໄຟຍັງໄໝ້ຢູ່ໃນເຂດຈ້າຍພູອ້ອມແອ້ມ ແລະ
ພວກເກັບໝາກອະງຸ່ນກໍພາກັນຮີບຮ້ອນເກັບເອົາຈາກເຄືອກ່ອນ ທີ່ຈະຖືກທຳລາຍໂດຍ
ຄວັນໄຟ ໃນສະພາບທີ່ຮູ້ກັນວ່າ “ມີກິ່ນຄວັນໄຟແລ້ວ.”
ຢູ່ທີ່ສວນອະງຸ່ນ Signorello ພວກພະນັກງານໄດ້ໄປລາຍງານໂຕເພື່ອເຮັດວຽກ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນໂອອາດເທື່ອທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ.
ທ່ານ Ray Signorello ເຈົ້າຂອງບ່ອນເຮັດເຫຼົ້າແວັງ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ໃນເມືອງ Napa ເພື່ອ
ເຊົ່າຫ້ອງການຊົ່ວຄາວ. ທ່ານໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ
ສ້າງຄືນໃໝ່.
ທ່ານ Signorello ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໃນຮູບ
ໃດຮູບນຶ່ງ.”
ທ່ານ Jo Dayoan ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບັນຊີ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດເຫຼົ້າແວັງກ່າວວ່າ “ເຮືອນ
ຂອງພວກເຮົາສູນເສຍໄປ. ວິນຍານຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສູນເສຍ. ພວກເຮົາແມ່ນຄອບ
ຄົວ."
ສຳລັບທ່ານ Birebent ມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະຂອບໃຈ ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ກໍສວນປູກ
ໝາກອະງຸ່ນ ອາຍຸ 30 ປີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ