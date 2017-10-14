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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນັກເຮັດເຫຼົ້າແວັງ ສັນຍາວ່າ ຈະສ້າງສາຄືນ ຫລັງຈາກເສຍໄຊ ໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບໄຟປ່າ

ຊາກທີ່ເຫລືອຈາກໄຟໄໝ້ ຢູ່ສວນປູກໝາກອະງຸ່ນ Signorello Estate ທີ່ເມືອງ Napa ລັດ California ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017.

ຢູ່​ທົ່ວ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ California ບ່ອນ​ທີ່ໄດ້ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ອາທິດມາ
ແລ້ວ ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ຢ່າງ​ໜ້ອ​ຍ 36 ຄົນ ​ແລະ​ທຳ​ລາຍ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ປະມານ
6,000 ຫລັງນັ້ນ ພວກ​ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ​ພາກັນຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຍັງເຫລືອຢູ່ ​ແລະ​ສິ່ງໃດແດ່​ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ໄປ.

ຫລາຍ​ຄົນ​ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າໂຊກ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ລອດ​ຊີວິດມາ. ​ເສັ້ນ​ທາງຄວາມ​ພິນາດ
​ຂອງ​ໄຟປ່າ​ແມ່ນບໍ່ມີ​ຈັງຫວະ ຫລື​ເຫດຜົນ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​
ແວັງ​ທັງ​ໝົດ ​ແຕ່​ປະປ່ອຍໃຫ້​ໂຕະ​ຕັ່ງ ຢູ່ນອກຫ້ອງ​ຊີມ​ເຫຼົ້າໄວ້ໂດຍ ທີ່​ບໍ່​ມີການ​ລົບ​ກວນ
ໃດໆ.

ທ່ານ Pierre Birebent ຊຶ່ງເປັນ​ຄົນ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ແວັງ ​ຢູ່​ທີ່ສວນ​ Singnorello Estate ​ມາ
ເປັນ​ເວລາ 20 ປີ​ແລ້ວ ​ກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານ​ຮູ້ສຶກ​ໂຊກ​ດີ.

​ເວລາ​ໄຟ​ໄດ້​ໄໝ້ລາມມາ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າແວັງ​ຂອງ​ທ່ານ ຢູ່ທີ່ Silverado Trail ຊຶ່ງເປັນ
ຈຸດ​ສຳຄັນ ​ຂອງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ແວັງ ໃນເຂດ​ເມືອງ Napa ນັ້ນ ທ່ານ Birebent ​ໄດ້​ດຶງ
ເອົາທໍ່​ນໍ້າ​ແລະ​ພະຍາຍາມ​ຕໍ່ສູ້ກັບແປວໄຟດ້ວຍຕົນ​ເອງ. ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນເຈົ້າ​ຂອງ​ສວນ
​ອະງຸ່ນ​ ຜູ້​ທີ່ຢູ່​ບ້ານສວນ​ອະງຸ່ນ​ ທາງ​ເທິງ​ໄປ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ຫລົບໜີ ​ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຕືອນ​ໃຫ້ພວກ​ພະນັກງານຮູ້ ​ກ່ຽວກັບ​ໄຟ​ໄໝ້.

ທ່ານ Birebent ​ໄດ້​ເສຍໄຊໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ໄຟ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ເພື່ອຈະ​ຮັກສາ​ສວນ​
ອະງຸ່ນ ຫ້ອງ​ຊີມ​ເຫຼົ້າ​ແວງ ຫ້ອງການ ແລະ​ເຮືອນ​ຊານໄວ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄື​ກັນກັບ​
ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ຍັກ​ໃຫຍ່.”

ຍັງເປັນການໄວ​ເກີນ​ໄປ ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້ໄດ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ໝົດ ​ຢູ່​ອຸດສາຫະກຳ​ເຮັດ​ເຫຼົ້າ
​ແວັງ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ California​. ​ໄຟ​ຍັງ​ໄໝ້​ຢູ່ໃນເຂດຈ້າຍພູ​ອ້ອມ​ແອ້ມ ​ແລະ​
ພວກ​ເກັບ​ໝາກ​ອະງຸ່ນກໍພາກັນ​ຮີບ​ຮ້ອນ​ເກັບ​ເອົາ​ຈາກ​ເຄືອກ່ອນ ​ທີ່ຈະຖືກ​ທຳລາຍ​ໂດຍ​
ຄວັນ​ໄຟ ​ໃນສະພາບ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ “ມີ​ກິ່ນ​ຄວັນ​ໄຟແລ້ວ.”

Winemakers Vow to Rebuild Destroyed Winery
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ຢູ່​ທີ່​ສວນອະງຸ່ນ Signorello ພວກ​ພະນັກງານ​ໄດ້ໄປ​ລາຍ​ງານ​ໂຕເພື່ອເຮັດວຽກ ໃນ​ວັນ
​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂອ​ອາດ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ທີ່ໄດ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

ທ່ານ Ray Signorello ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບ່ອນເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ແວັງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ ໃນ​ເມືອງ Napa ​ເພື່ອ​
ເຊົ່າ​ຫ້ອງ​ການ​ຊົ່ວຄາວ. ທ່ານ​ໄດ້​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະສືບ​ຕໍ່​ຮັກສາ​ທຸລະ​ກິດ ​ ຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ​
ສ້າງ​ຄືນ​ໃໝ່.

ເຄື່ອໝາກອະຫງຸ່ນ ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັບດິນບ່ອນເກີດໄຟໄໝ້ ຂອງສວນ Robert Sinskey ໃນເມືອງ Napa ລັດ California ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2017.
ເຄື່ອໝາກອະຫງຸ່ນ ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັບດິນບ່ອນເກີດໄຟໄໝ້ ຂອງສວນ Robert Sinskey ໃນເມືອງ Napa ລັດ California ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2017.


ທ່ານ Signorello ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃຫ້ເປັນ​ປົກກະຕິໃນຮູບ
ໃດຮູບນຶ່ງ.”

ທ່ານ Jo Dayoan ຜູ້​ອຳນວຍການຝ່າຍບັນຊີ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດ​ເຫຼົ້າ​ແວັງ​ກ່າວ​ວ່າ “​ເຮືອນ​
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສູນ​ເສຍ​ໄປ. ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາບໍ່​ໄດ້ສູນເສຍ. ພວກ​ເຮົາແມ່ນ​ຄອບ
ຄົວ."

ແກ້ວເຫຼົາແວັງ ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ຢູ່ສວນປູກ Signorello Estate ໃນເມືອງ Napa ລັດ California ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017.
ແກ້ວເຫຼົາແວັງ ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ຢູ່ສວນປູກ Signorello Estate ໃນເມືອງ Napa ລັດ California ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017.

ສຳລັບ​ທ່ານ Birebent ມີ​ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ​ທີ່ຈະ​ຂອບ​ໃຈ​ ຮວມ​ຢູ່​ໃນນັ້ນ ກໍສວນ​ປູກ
​ໝາກ​ອະງຸ່ນ ​ອາຍຸ 30 ປີ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ໄຟໄໝ້.

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