ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ອະດີດນັກການທູດບາງຄົນ ແລະພວກນັກສັງເກດການເບິ່ງວັງເຄຣັມລິນ ພວມອະພິປາຍກັນເຖິງປະສິດທິຜົນ ຈາກການລົງໂທດ ທີ່ຈະມີຕໍ່ຣັດເຊຍ ຖ້າຫາກມົສກູບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານທາງດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງຕົນ.
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອັງກິດ ປະຈຳຣັດເຊຍ ທ່ານໂທນີ ເບຣັນຕັນ ມີຄວາມສົງໄສມາແຕ່ດົນແລ້ວ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດແບບມີປະສິດທິພາບ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ບໍ່ໄດ້ຜົນກັບຣັດເຊຍ.”
ທ່ານເບຣັນຕັນ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ຣັດເຊຍມີແຕ່ຈະດື້ດຶງຂຶ້ນຕື່ມ” ແລະບາງຄົນທີ່ໄດ້ຕ້ອງຕິການລົງໂທດ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ກຽມຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການລົງໂທດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກໂດຍຕັດການໃຊ້ເງິນໂດລາໃຫ້ໜ້ອຍລົງໃນການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງ ແລະຕັດງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍລົງ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຣັດເຊຍ ມີຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນຫຼື GDP ເກີນດຸນຢູ່ 7 ເປີເຊັນ ແລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງຢູ່ 638 ຕື້ໂດລາ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ພວກນັກທຸລະກິດຣັດເຊຍ ຍັງຊຳນິຊຳນານກ່ຽວກັບການໃຊ້ແທນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະທະນາຄານທີ່ສຳຄັນໆ ກໍມີເງິນທຶນພຽງພໍ.
ແຕ່ບາງຄົນຄິດວ່າ ການລົງໂທດອາດຈະໄດ້ຜົນ ຖ້າຫາກມີຄວາມໂຫດຮ້າຍພຽງພໍ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ວັງ ເຄຣັມລິນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະປ່ອຍຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດສ່ຳໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໃນເວລາປະມານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະພວກຜູ້ນຳຂອງຢູໂຣບຫວັງວ່າ ໂດຍການເພີ້ມລາຄາຂອງສົງຄາມສຳລັບຣັດເຊຍ ທ່ານປູຕິນຈະຖືກຢັບຢັ້ງ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ທຳການເຕືອນຢ່າງບໍ່ລົດລະ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ການຮຸກຮານເພີ້ມຕື່ມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນຈະພາໃຫ້ມີການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜັກທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.
ການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຍັງຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບໍລິສັດຂອງຣັດເຊຍ ແລະຄະນະປົກຄອງທີ່ໃກ້ຊິດກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີບໍຣິສ ຈອນສັນ ຂອງອັງກິດ ໃນອາທິດນີ້.
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