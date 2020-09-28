ສະພາສູງ ຈະຢືນຢັນ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນສານສູງສຸດ ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງ ຫຼືບໍ່?

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນຕໍ່ສູ້ຜ່ານປີທີ່ວຸ້ນວາຍຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ຮິລ ທີ່ລວມມີການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງສະພາສູງ, ໂຣກລະບາດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ສະຫະລັດ.
ດ້ວຍການສະເໜີຊື່ຜູ້ພິພາກສາທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄນີ ບາເຣັດ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ເພື່ອຕື່ມຕຳແໜ່ງຫວ່າງທີ່ມີໄວ້ຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ຣູດທ໌ ເບເດີ ກິນສເບີກ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາປັດຈຸນີ້ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ສູ່ເພື່ອຢືນຢັນຊື່ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 3 ພະຈິກນີ້.
ການລົງຄະແນນສຽງຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ 6 ຕໍ່ 3 ໃນສະພາຢ່າງແນ່ນອນ, ມັນຍັງຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກະຕຸ້ນບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈາກສອງພັກການເມືອງ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກຳນົດ ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການຢືນຢັນຕຳແໜ່ງກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການຟັງຄຳໃຫ້ການຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນ ທີ 12 ຕຸລາ.
ການສະເໜີຊື່ຮັບຕຳແໜ່ງໃນສານສູງສຸດ ອາດເປັນການຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ມີຄະແຄນນຳຫຼັງຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ແຂ່ງຂັນເອົາ ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງໃນບັນດາລັດທີ່ສຳຄັນ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຳການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຜູ້ທີ່ອາດຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ສິດ ທິການແທ້ງລູກ ແລະ ການແຕ່ງງານຂອງພວກກະເທີຍ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນການດຶງດູດໃຈຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ. ໃນປີ 2016, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈຳນວນນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຜູ້ທີ່ສະ ໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະສະເໜີຊື່ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ໄມຄ໌ ລີ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍ ການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງໃນປີ 2016 ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ດ້ວຍການສັນຍາທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກ ສາສານລັດຖະບານກາງ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ຍຶດໝັ້ນຕາມຄວາມໝາຍທີ່ຖືກກ່າວໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແທນທີ່ຈະອີງຕາມພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດປາຖະໜາວ່າມັນເວົ້າ.”
ແຕ່ການສະເໜີຊື່ນັ້ນຍັງຈະປຸກລະດົມບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ຄວາມເຕັມໃຈຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຈະດຳເນີນໄປໜ້າກັບການຢືນຢັນຕຳແໜ່ງໃກ້ກັບການເລືອກຕັ້ງຫຼາຍ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼອກລວງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນປີ 2016, ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຜູ້ຖືກ ສະເໜີຊື່ຂອງປະ ທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ, ຜູ້ພິພາກສາ ເມີຣິກ ກາແລນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດແມ່ນປັດຕິບັດຕາມປະເພນີທີ່ມີມາດົນນານ ໃນການບໍ່ບັນລຸການຢືນຢັນຕຳແໜ່ງໃນກາງປີການເລືອກຕັ້ງ.”
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ Fox News ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຟັງຄຳໃຫ້ການຢືນ ຢັນຕຳແໜ່ງໃນລະດູການເລືອກຕັ້ງນີ້ ເພາະວ່າພັກຣີພັບບລີກັນ ຄວບຄຸມສະພາສູງ.