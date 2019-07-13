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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໄຟ​​ປ່າ ຢູ່​ເກາະ​ມາ​ວີ​ ລັດ​ຮາ​ວາ​ຍ ເຜົ​າ​ໄໝ້​ 4,000 ເຮັກ​ຕາ

ຄວັນ​ໄຟ​​ປົກ​ຄຸ​ມ​ທ້ອງ​ຟ້າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄຟ​ປ່າໄໝ້​ລາມອອກ​ໄປ​ ຢູ່​ເກາະມາ​ວີ ລັດ​ຮາ​ວາຍ ວັນ​ທີ 11 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ເກາະ​ມາ​ວີ​ຂອງ​ລັດ​ຮາ​ວາ​ຍ ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ​ປ່າໄດ້​ເຜົາ​ໄໝ້​ກວ່າ 4,000
ເຮັກ​ຕາ ແລະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ພາ​ກັນຍົກ​ຍ້າຍ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ໄຟ​ປ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ເທື່ອ ແຕ່​ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ
​ພວກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໜີນັ້ນ ​ໄດ້​ຮັບອ​ະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ ເພາະ​ວ່າ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທີ່​ຈະ​ລຸກ​ໄໝ້​ຢ່າງກະ​ທັນ​ຫັນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ.

ພວ​ກເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ເຕືອນ​ພວກປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ​ບັນ​ດາພວກ​ທີ່​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ
ວານ​ນີ້ໃຫ້​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ສະ​ພາບໄຟປ່າ.

ໄຟປ່າທີ່​ລຸກ​ລາມ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຮ່ອມ​ພູ​ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ເກາະ​ມາ​ວີ
ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານແລ້ວ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ​ໄດ້​ໄໝ້ລາມ​ອອກ​ໄປ​
ເພາະວ່າ​ມີ​ລົມ​ພັດ​ສະ​ໝ່ຳ​ມ​ສະ​ເໜີເຖິງ 30 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ.

​ປະ​ຊາ​ຄົມສອງ​ແຫ່ງ ​ຄື​ຄຸ້ມ ມ​າ​ລາ​ເ​ອ ແລະ​ກີ​ເຮ ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ຝັ່ງ ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ
​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ປຸກ​ບ່ອນ​ພັກ​ເຊົາ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ໃກ້​ຄຽງ.
ພວກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ​ເຮືອນ ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ
ບ່ອນ​ພັກ​ເຊົາ​ຍັງ​ຈະ​ກຽມ​ພ້ອມ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ໄຟ​ເກີດ​ໄໝ້​ຂຶ້ນ​ມາ​ອີກ.

ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື​ຊັບ​ສິນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຈາກລາຍ​ງານ​ຈາກ
​ໄຟ​ປ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ອ່ານ​ເພີ້ມອີກເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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