ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໄຟໄໝ້ປ່າ ໃນລັດຢູທາ ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງ ອອກເປັນ 2 ເທົ່າ

ຮູບໄຟໄໝ້ປ່າ Encino ໃນເຂດເມືອງ Sonoitaລັດ Arizonia ເມື່ອວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2017.

ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ​ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ ​ໃນພາກໃຕ້ ຂອງ​ລັດ​ຢູທາ ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ວົງ​
ກວ້າງ​ອອກ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ຈຳນວນ​ໄຟ​ໄໝ້ປ່າ ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ ​ທາງ
​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ມອດ​ໄຟ ທີ່​ພວມ​ລຸກໄໝ້​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ໄຟ ຍ້ອນ​ສະພາບ
ອາກາດ​ຮ້ອນ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ.

ສະພາບ​ອາກາດ​ຮ້ອນ​ຈັດ​ແລະ​ແຫ້ງ ຍັງ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ
ຫລອງ​ວັນຊາດ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ກໍລະກົດ​ຈະ​ມານີ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຈະມີ​ການ​ຈູດ​ບັ້ງ​ໄຟ​
ດອກ​ແລະ​ການ​ປີ້ງບາ​ເບ​ຄິວ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນນັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຜູ້​ຄົນ​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອນອີກ 400 ຫຼັງໃນ​ລັດ
​ຢູທາ ບ່ອນ​ທີ່​ໄຟ​ກຳລັງ​ລຸກ​ໄໝ້​ໄກ້ໆ​ກັບ​ເມືອງ​ແລ່ນ​ສະ​ກີ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້ ທີ່​ໄດ້​ບັງຄັບ​ໃຫ້
​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 700 ຄົນ​ແລ້ວ ຕ້ອງ​ໄດ້​ໜີ​ ອອກ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຊານ ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ​ເຈົ້າ
ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າວ່າ ​ໄຟ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້​ໄດ້​ລຸກ​ໄໝ້ ຢູ່​ໃນ​ພື້ນທີ່​ຫລາຍກວ່າ 100 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ
ທົນ​ນັ້ນ ​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ເວລາ​ຊາວບ້ານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃຊ້​ໄຟ​ຈູດ​ຫຍ້າໃກ້ໆ​ບ່ອນ​ຕາກ​ອາກາດ Brian
Head Resort.

ອັນ​ຕະລາຍ​ຈາກໄຟ​ໄໝ້ປ່າ ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ອະນຸລັກກ ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ
​ຂອງ​ຊາວ​ອິນ​ເດຍ​ແດງ Navajo Nation ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈູດ​ບັ້ງ​ໄຟ​ດອກ​
ແລະ​ດັງ​ໄຟ​ເວລາ​ໄປ​ພັກ​ແຮມ​ຄືນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Wildfires
please wait
0:00:46
0:00:00 /0:00:46
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG