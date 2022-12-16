ວັນທີ 15 ທັນວາ ເປັນວັນຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນການຫາຍສາບສູນໄປ ຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ນັກພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນແມັກໄຊໄຊຂອງລາວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມເດີນທາງກັບບ້ານ ຢູ່ທີ່ປ້ອມຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນວຽງຈັນ ແຕ່ທາງການລາວກໍຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບ ແລະການອະທິບາຍໃດໆ ກ່ຽວກັບສາເຫດເບື້ອງຫຼັງ ໃນການຫາຍສາບສູນ ທີ່ມີການສົງໄສວ່າ ທ່ານຖືກລັກພາຕົວໄປນັ້ນ.
ທ່ານນາງອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ພັນລະຍາຂອງທ່ານສົມບັດ ກ່າວວ່າ ເດືອນທັນວາປີນີ້ ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນການຫາຍສູນສູນຂອງສາມີທ່ານນາງ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
“ໃນໄລຍະສິບປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ແລະໜ່ວຍງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານສົມບັດ? ລາວຖືກນຳໂຕໄປໄວ້ຢູ່ບ່ອນໃດ? ແລະເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍລາວ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການປະຕິເສດ ໂດຍການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລັກພາຕົວທ່ານສົມບັດ.”
ທ່ານນາງອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ໄດ້ມີການໂອກາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານລາວເທື່ອສຸດທ້າຍກໍແມ່ນໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດເລີຍ ເຖິງແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລື້ອຍມາ ກໍຕາມ.
ໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບສິບປີຂອງການຫາຍສາບສູນໄປຂອງທ່ານສົມບັດນີ້ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນເຮືອນໃນປະເທດໄທ ແລະຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເກືອບ 70 ອົງການແລະສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຍື່ນໜັງສືເປີດຊອງໄປຍັງລັດຖະບານລາວເພື່ອຢາກຮູ້ຄຳຕອບ ກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ໃນກໍລະນີຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມກ້າວໜ້າ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.