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ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ອາ​ຊຽນ ຢ່າ​ຍອມ​ໃຫ້​ມີ ​ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ ໃຫ້​ຫ​າຍ​ສາບ​ສູນ

ປ້າຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ສົ່ງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ​ ຄືນ.

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ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພາກ​ປະ​ຊາ​ສັງຄົມ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ຢ່າ​ຍອມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ໃຫ້​ຫ​າຍ​ສາບ​ສູນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ພັກ​ພາ​ຕົວ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ນາງ ອຶນ ຊຸ້ຍ ເໝິງ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຊາວ ສິງ​ກະ​ໂປ​ ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ ລາວ ທີ່​ໄດ້​ຮັ​ບ​ລາງວັນ ແມັກ​ໄຊ​ໄຊ ໃນ​ຖາ​ນະ​ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ໃນ​ປີ 2005 ນັ້ນ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງຍັງ​ຄົງ​ທວງ​ຖາມ​ທາງ​ການ ລາວ ກ່ຽວ​ກັບ ສາ​ເຫດ​ທີ່​ມີ​ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ຜູ້​ເປັນ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ລວມ​ທັງຍັງໄດ້​ທວງ​ຖາມ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ຫາ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ໃນ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 7 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ຈາກ​ທາງ​ການ ລາວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດເລີຍ ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ພາ​ກ​ປະ​ຊາ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ ອາຊຽນ ຈົ່ງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ທາງ​ການ ລາວ ແລະ ຮ່ວມ​ກັນ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ພາກ​ປະ​ຊາ​ສັງ​ຄົມ ເພື່ອບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ ຫຼື ການ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຄື​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ນາງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ​ອຶນ ຊຸ້ຍ ເໝິງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

ໂດຍ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ຄົບ​ຮອບ 7 ປີ​ທີ່​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ຖືກ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ໄປ​ຈາກ​ປ້ອມ​ຕຳຫຼວດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ ທ່ານ​ນາງ ຊຸຍ ເມັງ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ຂຽນ​ຈົດ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ້ ແລະ ເຟ​ສ​ບຸກ ເພື່ອ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ທັງ​ຍັງ​ໄດ້​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ທຸກ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ທ່າ​ນ​ນາງ​ຢາກ​ຈະ​ໄດ້​ຕົວ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ ແລະ ອົງ​ການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ຄົບ​ຮອບ 23 ປີ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ ລາວ ທີ່​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ໄດ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1996 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແລະ ສຳ​ລັບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2019 ​ກໍໄດ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ງານ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ຢູ່​ທີ່​ວັດ​ປ່າ​ນາ​ຄ​ູນ​ນ້ອຍ ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ.

ສ່ວນ​ວັນ​ທີ 14-15 ທັນ​ວາ 2019 ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດສາ​ກົນ ທົ່ວ​ອາ​ຊຽນ ກໍ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ເສວະ​ນາ ກ່ຽວ​ກັບ ຊີ​ວິດ, ຜົນ​ງານ, ແນວ​ຄິດ, ອຸ​ດົມ​ການ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ເພື່ອ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ສູ່​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຂອງ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ​ໃນ​ວົງ​ກວ້າງ​ຕໍ່​ໄປ​ຢ່າງບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ອັນ​ຖື​ເປັນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເພື່ອ​ທວງ​ຖາມ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ນັກ​ຂ່າວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ ບາງກອກ ປະ​ເທດ ໄທ ໂດຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການເສວະ​ນາ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ທັງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິກ​ານ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ ອາ​ຊຽນ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຂອງ ມາ​ເລ​ເຊຍ ແລະ ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ໂດຍ​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ຈົ່ງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ກົດ​ດັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ.

ທັງ​ນີ້​ທ່ານ​ນາງ ເປຣມ​ລຶ​ດີ ດາວ​ເຣືອງ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ງານ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ຫາຍ​ຕົວ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ ສ​ົມ​ບັດ ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ພຽງ​ໃນ ລາວ ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ພາບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອງ​ອາ​ຊຽນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຮອງ​ປະຈິນ​ຍາ​ສາ​ກົນ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ສູນ​ຫາຍ ຊຶ່ງ​ທາງ​ການ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ກົມ​ໃຫຍ່​ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ສັງ​ກັດ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບໃນ ລາວ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄວາມ​ຈິງ ກ່ຽວ​ກັບ ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ລາວ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ຕຳຫຼວດ​ສາ​ກົນ ລາວ ໄດ້​ເຮັດ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຕຳຫຼວດ​ສາ​ກົນ ແລະ ອາ​ຊຽນ ຊ່ວຍ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຕົວ​ທ້າວ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ ວັນ​ທີ 24 ເດືອນ 4 2013 ໄດ້​ເຊີ​ນ​ນາງ ອຶນ ຊຸຍ​ ເມັງ ຜູ້​ມາ​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ການ​ຫາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ທ້າວ ສົມ​ບັດ ມາ​ຊາບ​ຜົນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ພ້ອມ​ກັນ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຕື່ມ​ອີກ ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ບໍ່​ພົບ​ເຫັນ​ຕົວ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເທື່ອ."

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ຕຳຫຼວດ ລາວ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ກ່ຽວ​ກັບ ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ເມື່ອ​ກາງ​ປີ 2013 ແລະ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ​ອີກ​ເລີຍ.

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