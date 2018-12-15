ພັນລະຍາທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກປະຊາສັງຄົມໃນອາຊຽນ ຢ່າຍອມ
ໃຫ້ມີການລັກພາໂຕ ຫຼືການຫາຍສາບສູນ ຄືກໍລະນີສາມີຂອງທ່ານນາງ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກ
ໃນທຸກປະເທດ ໃນອາຊຽນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານ ຈາກບາງ
ກອກ ມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່ານນາງອຶງ ຊຸຍ ເໝັງ ພັນລະຍາຊາວສິງກະໂປ ຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ນັກພັດ
ທະນາທາງສັງຄົມໃນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາກໄຊໄຊ ໃນຖານະນັກພັດທະນາສັງຄົມ
ທີ່ດີເດັ່ນຂອງອາຊຽນ ໃນປີ 2005 ນັ້ນ ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານນາງຍັງຄົງທວງຖາມທາງການ
ລາວ ກ່ຽວກັບສາເຫດ ທີ່ມີການລັກພາໂຕ ທ່ານສົມບັດ ຜູ້ເປັນສາມີຂອງທ່ານນາງ
ຮວມທັງໄດ້ທວງຖາມເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການສືບສວນສອບສວນເພື່ອຕິດຕາມຫາ
ທ່ານສົມບັດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກທາງ
ການລາວແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງ ໄດ້ສະແດງການ
ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ພາກປະຊາສັງຄົມໃນອາຊຽນ ຈົ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນກົດດັນຕໍ່ທາງການລາວ
ແລະຮ່ວມກັນເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ ເພື່ອບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດ
ການລັກພາໂຕ ຫຼືການຫາຍສາບສູນ ຄືກໍລະນີສາມີຂອງທ່ານນາງເກີດຂຶ້ນອີກ ໃນ
ອາຊຽນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງອຶງ ຊຸຍ ເໝັງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ດຽວນີ້ ສົມບັດ ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢູ່ຢ່າງ
ມິດງຽບບໍ່ໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ສາາມາດປ້ອຍໃຫ້ວຽກງານທີ່ສົມບັດ ໄດ້ທຸ້ມເທຊີວິດ
ແລະຄວາມຝັນຂອງລາວ ເພື່ອສ້າງສັງຄົມຢູ່ໃນລາວ ແລະເພື່ອຄົນລາວນັ້ນ ຫາຍ
ສາບສານໄປຄືດັ່ງກັບທ່ານ. ໂລກສາມາດທີ່ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົມບັນ ສົມພອນ ຫາຍສາບສູນໄປບໍ່ ພວກເຮົາສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ການກຳທຳແບບນີ້ ປາດສະຈາກການລົງໂທດ ມີຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້ບໍ່"
ໂດຍໃນໂອກາດຄົບຮອບ 6 ປີ ທີ່ທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ຖືກລັກພາໂຕໄປຈາກ
ປ້ອມຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນວຽງຈັນ ທ່ານນາງອຶງ ຊຸຍ ເໝັງ ຍັງສືບຕໍ່ ການ
ຂຽນຈົດໝາຍເພື່ອເຜີຍແຜ່ທາງ website ແລະ Facebook ເພື່ອລະນຶກເຖິງ
ທ່ານສົມບັດ ທັງຍັງໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງ ຄວາມທຸກໃຈ ແລະຄວາມຫວັງ ທີ່ທ່ານ
ນາງຢາກຈະໄດ້ໂຕ ທ່ານສົມບັດ ກັນຄືນມາຢ່າງປອດໄພ.
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສາກົນ ແລະອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບ
ລັດຖະບານຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດພິທີລະນຶກເຖິງ ທ່ານສົມບັດ ໃນໂອກາດ
ຄົບຮອບ 22 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງສູນເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອເສີມສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການພັດທະນາໃນລາວ (PADETC) ທີ່ທ່ານສົມບັດ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ
1996 ເປັນຕົ້ນມາອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ຊະຍະຊົນສາກົນທົ່ວອາຊຽນ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດເວທີເສວະນາ ກ່ຽວກັບຊີວິດຜົນງານ
ແນວຄິດ ອຸດົມການ ແລະຊີວິດການປະຕິບັດງານ ຂອງທ່ານສົມບັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່
ອອກສູ່ການຮຽນຮູ້ຂອງເຍົາວະຊົນ ແລະສາທາລະນະຊົນ ໃນວົງກວ້າງຕໍ່ໄປ ຢ່າງ
ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທີ່ຖືເປັນກິດຈະກຳນຶ່ງ ເພື່ອທວງຖາມຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ກັບ ທ່ານສົມບັດ
ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມການເສວະນາ ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບ
ດ້ວຍ ທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍເໝັງ ທ່ານ ແອດມັນ ບອນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານ
ມາເລເຊຍ ໃນຄະນະກຳມາທິການ ສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນອາຊຽນ ທ່ານ ຊາສຈ໌
ແຊນຕີອາໂກ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ ແລະທ່ານນາງ ເປຣມລືດີ
ດາວເຣືອງ ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊະຍະຊົນ ໃນອາຊຽນ ໂດຍ
ໄດ້ຖະແຫຼງການຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທຸກປະເທດ ໃນອາຊຽນ
ຈົ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນກົດດັນລັດຖະບານລາວ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຈິງຈັງ
ເຂົ້າໃນການສືບສວນຫາຄວາມຈິງ ແລະຕິດຕາມຫາ ທ່ານສົມບັດທີ່ຖືກລັກພາໂຕໄປ
ຈາກດ່ານຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ຕອນແລງວັນທີ 15 ທັນວ່າ
2012 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ທັງນີ້ໂດຍທ່ານນາງເປຣມລືດີ ດາວເຣືອງ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ກໍລະນີການຫາຍ
ໂຕໄປ ຂອງທ່ານສົມບັດ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງລາວປະເທດດຽວ ຫາກແຕ່ເປັນເລື່ອງຂອງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ທັງຂອງພາກລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນໃນທົ່ວອາຊຽນ
ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເພາະວ່າອາຊຽນໄດ້ເປັນປະຊາ
ຄົມດຽວກັນແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ໃນສັງກັດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນລາວ
ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບກໍລະນີການຫາຍໂຕໄປ ຂອງທ່ານສົມບັດ ວ່າ ທາງການຕຳ
ຫຼວດລາວ ໄດ້ທຳການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງ
ກ່າວຢູ່ເລື້ອຍມາ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃດເລີຍ ທັງນີ້ໂດຍທາງການ
ຕຳຫຼວດລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງທ່ານສົມບັດ ເມື່ອ
ກາງປີ 2013 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ທາງການຕຳຫຼວດລາວ ກໍບໍ່ມີການຖະແຫຼງ
ຂ່າວກ່ຽວກັບກໍລະນີການຫາຍໂຕໄປຂອງ ທ່ານສົມບັດ ອີກເລີຍ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
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