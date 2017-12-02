ພັນລະຍາ ນັກສຶກສາ ທີ່ຖືກຈັບ ຢູ່ ອີຣ່ານ ຂໍໃຫ້ ປ. ທຣໍາ ຊ່ວຍເຫຼືອ

ພັນລະຍາຂອງນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລປຣິນສຕັນ ທ້າວຊິຢູ ວັງ ທີ່ຖືກ ຕິດຄຸກ
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໃນຂໍ້ຫາສອດແນມ ໃນຂະນະທີ່ທຳການຄົ້ນຄວ້າການຂຽນວິ
ທະຍານິພົນ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກປະທານາທິບໍ
ດີີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ເພື່ອເຂົ້າແຊກແຊງໃນກໍລະນີສາມີຂອງນາງ ໂດຍກ່າວ
ວ່າ ທຳນຽບຂາວແມ່ນຈຸດເພັ່ງເລັງໃນ “ຄວາມຫວັງທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຈາກນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງກັບວີໂອເອພາກພາສາຈີນກາງ ພັນລະ
ຍາຂອງທ້າວວັງ ນາງຮົວ ຈູ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພະຍາຍາມທຸກໆຢ່າງເທົ່າທີ່ຜ່ານ
ມາ ແຕ່ວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ທໍານຽບຂາວ ຕ້ອງເຂົ້າມາກົດດັນໃຫ້ອີຣ່ານປ່ອຍໂຕລາວ.”
ນາງຈູ ກ່າວວ່າ “ທີ່ຈິງແລ້ວ ຄວາມຫວັງທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ.”
ທ້າວວັງ ຜູ່ທີ່ເກີດຢູ່ປະເທດຈີນ ແຕ່ເປັນສັນຊາດສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ
ປະລິນຍາເອກ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປຣິນສຕັນ. ເວັບໄຊແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ພົວພັນກັບລະບົບ
ຕຸລາການຂອງອີຣ່ານກ່າວວ່າ ທ້າວວັງ “ໄດ້ເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນລັບຢ່າງຫຼວງຫລາຍ” ລະ
ຫວ່າງທີ່ລາວສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນອີຣ່ານ.
ລາວໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນເດືອນສິງຫາປີ 2016 ແລະໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນຖານ “ຮ່ວມ
ມືກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ” ແລະສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກ. ໄອຍະການອີຣ່ານ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນເດືອນກັນຍາວ່າ ການຂໍອຸທອນລາວໄດ້ຖືກປະຕິເສດ.
ປຣິນສຕັນ ນາງຈູແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ລາວໄດ້ມີສ່ວນພົວ
ພັນກັບກິດຈະການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃດໆແລະໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍໂຕລາວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຮວມທັງໃນອາທິດນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ກ່າວໃນວັນພຸດ ທີ່ຜ່ານມານີ້
ວ່າ “ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍທ້າວວັງແລະພວກທີ່ຖືກກັກຂັງທີ່ບໍ່ເປັນທຳອື່ນໆ ໃນທັນທີ. ພວກເຮົາຂໍປະນາມຢ່າງແຮງ ທີ່ອີຣ່ານ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ້າວວັງ ແລະພວກນັກ ໂທດຄົນອື່ນໆ ປາກົດໂຕຢູ່ໃນວີດີໂອ. ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່ານປ່ອຍລາວ ໃນທັນທີ.”
ທ່ານນາງນາວເອີດທ໌ ກ່າວວ່າ “ມະຫາວິທະຍາໄລ ພຣິນສເຕີນ ໄດ້ຢືນຢັນ ຕໍ່ພວກເຮົາ
ວ່າ ທ້າວວັງ ເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດງານຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນອີ
ຣ່ານ. ລາວບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນໃດໆໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ຽວກັບອີຣ່ານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ