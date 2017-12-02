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ໂລກ

ພັນລະຍາ ນັກສຶກສາ ທີ່ຖືກຈັບ ຢູ່ ອີຣ່ານ ຂໍໃຫ້ ປ. ທຣໍາ ຊ່ວຍເຫຼືອ

ນາງຮົວ ຈູ ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ປຣິນສຕັນ.

ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ປຣິນສ​ຕັນ ທ້າວຊິ​ຢູ ວັງ ທີ່ຖືກ ​ຕິ​ດຄຸກ
ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ເຕຫະຣ່ານ ​ໃນ​ຂໍ້ຫາສອດແນມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທຳການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າການຂຽນວິ
ທະຍານິພົນ ຢູ່ໃນ​ອີຣ່ານ ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງຂໍການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກປະທານາທິບໍ
ດີີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ເພື່ອເຂົ້າແຊກແຊງໃນ​ກໍລະນີ​ສາມີ​ຂອງ​ນາງ ​ໂດຍ​ກ່າວ
​ວ່າ ທຳນຽບຂາວ​ແມ່ນຈຸດເພັ່ງເລັງໃນ “ຄວາມ​ຫວັງທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.”

ຢູ່ໃນ​ການ​ໃຫ້ສຳພາດຈາກ​ນະຄອນຫລວງ​ປັກ​ກິ່ງກັບ​ວີ​ໂອ​ເອພາກພາສາ​ຈີນກາງ ພັນ​ລະ
​ຍາ​ຂອງ​ທ້າວ​ວັງ ນາງ​ຮົວ ຈູ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ທຸກ​ໆ​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່າ​ນ
ມາ ​ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ທີ່ສຸດແລ້ວ ທໍານຽບຂາວ ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ມາ​ກົດດັນໃຫ້​ອີຣ່ານປ່ອຍ​ໂຕ​ລາວ.”

ນາງຈູ ກ່າວ​ວ່າ “​ທີ່ຈິງແລ້ວ ຄວາມ​ຫວັງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ຢູ່​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ຢູ່​ໃນ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ.”

ທ້າວ​ວັງ ຜູ່​ທີ່​ເກີດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຈີນ ແຕ່ເປັນ​ສັນຊາດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງການ​
ປະລິນຍາ​ເອກ ຢູ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ປຣິນສ​ຕັນ. ເວັບ​ໄຊ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບລະບົບ
ຕຸລາການຂອງອີຣ່ານກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ວັງ “​ໄດ້​ເກັບ​ກໍາ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫລາຍ” ລະ
ຫວ່າງທີ່ລາວສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນອີຣ່ານ.

ລາວໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນເດືອນສິງຫາປີ 2016 ແລະໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນຖານ “ຮ່ວມ
ມືກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ” ແລະສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກ. ໄອຍະການອີຣ່ານ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນເດືອນກັນຍາວ່າ ການຂໍອຸທອນລາວໄດ້ຖືກປະຕິເສດ.

ປຣິນສຕັນ ນາງຈູແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ລາວໄດ້ມີສ່ວນພົວ
ພັນກັບກິດຈະການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃດໆແລະໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍໂຕລາວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຮວມທັງໃນອາທິດນີ້.

Princeton Student Wang Xiyue Imprisoned in Iran

Princeton Student Wang Xiyue Imprisoned in Iran

ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງແຮ​ເຕີ ນາວເອີດທ໌ ກ່າວໃນວັນພຸດ ທີ່ຜ່ານມານີ້
ວ່າ “ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ອຍທ້າວວັງແລະພວກທີ່ຖືກກັກຂັງທີ່ບໍ່ເປັນທຳອື່ນໆ ໃນທັນທີ. ພວກເຮົາຂໍປະນາມຢ່າງແຮງ ທີ່ອີຣ່ານ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ້າວວັງ ແລະພວກນັກ ໂທດຄົນອື່ນໆ ປາກົດໂຕຢູ່ໃນວີດີໂອ. ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່ານປ່ອຍລາວ ໃນທັນທີ.”

ທ່ານນາງນາວເອີດທ໌ ກ່າວວ່າ “ມະຫາວິທະຍາໄລ ພຣິນສເຕີນ ໄດ້ຢືນຢັນ ຕໍ່ພວກເຮົາ
ວ່າ ທ້າວວັງ ເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດງານຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນອີ
ຣ່ານ. ລາວບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນໃດໆໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ຽວກັບອີຣ່ານ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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