ທ່ານ ຣານີລ ວິກເກຣມເມີຊິງ ໄດ້ຖືກເລືອກເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ
ປະເທດ ສຣີລັງກາ ອີງຄັ້ງນຶ່ງ.
ທ່ານ ວິກເກຣມເມີຊິງ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນອາດທິດມື້ນີ້ ໂດຍປະທາ
ນາທິບໍດີ ໄມຕຣີປາລາ ຊີຣິເຊນາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນເດືອນຕຸລາທີ່
ຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ວິກເກຣມເມີຊິງ ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນ ທ່ານມາຮິນ
ດາ ຣາຈາປັກຊາ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແລະເປັນນຳຜູ້ຜະເດັດການຂອງປະເທດ.
ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລາອອກ ແລະ ຍັງຄົງຢູ່ໃນ
ບ້ານພັກທາງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄືເກົ່າ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ.
ຫຼັງຈາກ ທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ ບໍ່ສາມາດຄວ້າໄຊຊະນະ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດວຽກເປັນນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ກໍໄດ້ຫຍຸບສະພາ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງກ່ອນ
ກຳນົດ, ແຕ່ສານສູງສຸດຂອງ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ຕັດສິນວ່າການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບງົບປະ
ມານສຳລັບ ປີ 2019, ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ອົງການຈັດອັດດັບເຄຣດິດຕ່າງໆ ຕ້ອງຫລຸດລະ
ດັບໜີ້ສິນ ຂອງ ສຣີລັງກາ ລົງ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະບໍ່ສາມາດ
ຈ່າຍໜີ້ ຕາມກຳນົດໄດ້.
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