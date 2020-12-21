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ການອອກໂຮງຮຽນ ກ່ອນຮຽນຈົບ ຂັ້ນມັດທະຍົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນທີ່ໜ້າວິຕົກ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ.

ການອອກໂຮງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມ ຍັງເປັນບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງຢູ່ໃນລາວ
ຊຶ່ງນອກຈາກມີສາຍເຫດມາຈາກຄວາມທຸກຈົນຂອງຄອບຄົວ, ການຂາດຄວາມເຂົ້າ
ໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ຂອງພໍ່ແມ່ແລ້ວ ຍັງເປັນຍ້ອນສະພາບແວດ
ລ້ອມພາຍນອກ ທີ່ພາໃຫ້ນັກຮຽນເກີດຄວາມຫຍໍ້ທໍ້ອີກດ້ວຍ. ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄດ້
ສໍາພາດກັບຄູສອນ ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ດັ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ
ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ
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ລິງໂດຍກົງ

ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະມັດທະຍົມປາຍ ຂອງໄວໜຸ່ມລາວ
ຍັງເປັນບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງລາວ, ອີງ
ຕາມບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ ຕົວຊີ້ບອກທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ດໍາເນີນການ
ໂດຍ ກອງທຶນເດັກ ຫລື UNICEF ປະຈໍາລາວທີ່ພິມເຜີຍ ແຜ່ອອກມາ ໃນເດືອນມີນາ
ປີ 2020 ຜ່ານມານີ້. ລາຍງານດັ່ງກ່າວບອກວ່າ ຂະນະທີ່ຈໍານວນນັກຮຽນ ອອກໂຮງ
ຮຽນກ່ອນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ບໍ່ມີຫລາຍປານໃດ ແຕ່ອັດຕານັກຮຽນທີ່ບໍ່ຮຽນຈົບຊັ້ນ ແມ່ນ
ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະກວມເອົາເກືອບຮອດ 5 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ
ແລະປາຍຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ການສຳຫຼວດຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາລາວ ຍັງພົບອີກ
ວ່າ ສໍາລັບສົກຮຽນ ປີ 2018-2019 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຈົບ
ຊັ້ນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ
ແລະ 8 ເປິເຊັນຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງມີສາເຫດແມ່ນມາຈາກພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຄອບ
ຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະພາບແວດລ້ອມຈາກພາຍນອກກໍເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ທີ່ພາ
ໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸປະມານ 12 ຫາ 19 ປີປະລະການຮຽນ, ອີງ
ຕາມການສັງເກດການ ຂອງພະນັກງານຂັ້ນສູງທີ່ອອກກິນເບ້ຍ ບໍານານ ທ່ານນຶ່ງໃນ
ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາຂອງລາວ ຊຶ່ງທ່ານອະທິບາຍວ່າ:

“1 ກາສັງຄົມ ແລະ 2 ກາສັງຄົມຄອບຄົວໜີ້ແຫລ້ວ ຕົ້ນເຫດໃຫ້ລູກເຕົ້າອອກໂຮງຮຽນ.
ສັງຄົມຄອບຄົວກາໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ໃນຄອບຄົວນັ້ນ ເສດຖະກິດ ບໍ່ພຽງພໍ ຫລືພໍ່ແມ່ບໍ່
ໄດ້ປຸກລະດົມລູກຈັ່ ງຊີ້ແຫລ້ວ. ການດູແລເບິ່ງແຍງລູກ ກ່ຽວກັບການຮໍ່າ ການຮຽນຫຍັງ
ຫັ້ນແຫລ້ວ ສ່ວນຫລາຍພວກມັກອອກ. ດຽວນີ້ເນາະ ເວົ້າເລື້ອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ມັນເ
ວົ້າເຖິງ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງດູແລ ຮັບ ສົ່ງ ເບິ່ງວ່າ ການໃຊ້ການຈ່າຍສົ່ງເສີມເຂົາຫັ້ນໜາ, ເຂົາເອີ້ນ
ວ່າ ສັງຄົມຄອບຄົວ ລະຕໍ່ມາ ກາແມ່ນ ສັງຄົມ ພາຍນອກບັດນີ້. ສັງຄົມພາຍນອກມັນກາ
ຈະອອກໄປ ຫາວ່າ ເອີ່ໄປຫາໝູ່ ຫາຄູ່ ຫາຄົນນັ້ນຄົນນີ້ ຫາວົງເຫລົ້າວົງເບຍ ເບາະໄປຫາ
ຫລິ້ນ ຫາເສຍນັ້ນ ແມ່ນສັງຄົມພາຍນອກອັນນັ້ນໜາ, ຄັນເວົ້າເລື້ອງວ່າ ພາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ມັກອອກໂຮງຮຽນຫັ້ນໜາ. ສ່ວນຫລາຍມັນກາເປັນນໍາສະພາບແວດລ້ອມຫັ້ນ ແຫລະ.”

ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງມີສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກອັນອື່ນ ເຊັ່ນ ການຂາດນະໂຍບາຍ
ການສຶກສາ ອັນຊັດເຈນຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ນັກຮຽນໃນ
ເລື້ອງການກະກຽມເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນສູງ ຫລືຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລສໍາ ລັບນັກຮຽນຈໍານວນ
ນຶ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ຈະໃຫ້ຄວາມຄິດແກ່ລູກຫລານ ເຊັ່ນກັນດັ່ງ
ທີ່ທ່ານໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍເພີ້ມເຕີມວ່າ:

“ນັກຮຽນຈະຮຽນ ເອເລັກໂຕຣ, ຮຽນແພດສາດຢູ່ໃສບໍ່ຮູ້, ຈະຮຽນຫວຽດນາມ ຈັກຢູ່ໃສບໍ່
ຮູ້. ບັນຫາໂຕນີ້ ຜູ້ທີ່ຈະຮຽນຫັ້ນໜະຊອກຫາຄວາມຮູ້ໂຕນີ້ແມ່ນບໍ່ມີ ບໍ່ມີຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີ
ຄວາມຄິດວ່າ ໂອ້ ເຮົາຕ້ອງຮຽນຈັ່ງຊີ້ຫລະ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໄປຮຽນ ແພດສາດຄວາມໝາຍ
ເນາະ ເພາະພາກລັດປິດບັງໄວ້ໝົດ ກອບທີ່ແນ່ນອນໃຫ້ ແກ່ໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນມໍປາຍນີ້
ໜາ ສາມັນນີ້ໜະ ລະພໍ່ແມ່ກະບໍ່ຮູ້ວ່າ ໂອ້ຍຮຽນ ໄປຫຍັງຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້.”

ນອກນັ້ນ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງກໍຄື ການ​ຊື້​ຈ້າງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຕຳ​
ແໜ່ງໜ້າທີ່ ໃນວົງການລັດຖະບານລາວ ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊື້ຈ້າງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນທະຫານ ແລະຕຳຫຼວດນັ້ນ ຖືເປັນພາກ
ສ່ວນທີ່ມີການຮຽກຮັບເອົາສິນບົນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ອີງຕາມ ທ່ານນາງຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ
ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຊຶ່ງສະພາບດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມາ
ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ບໍ່ສາ ມາດ ຫລີງເຫັນອະນາຄົດ ແລ້ວກໍໝົດກໍາລັງໃຈຮຽນຕໍ່ໄປຈຶ່ງ
ໄດ້ອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຈົບ.

ສໍາລັບເດັກໃນໄວຮຽນທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຈົນແລະຢູ່ເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ກໍຍັງ ມີປັດໄຈ
ອັນອື່ນ ທີ່ພາໃຫ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນ ດັ່ງການສັງເກດຂອງນາຍຄູມັດທະຍົມແຫ່ງນຶ່ງ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີ່ມີນັກຮຽນສອງຮ້ອຍ ກວ່າຄົນນັ້ນວ່າ:

“ມາຮອດປັດຈະບັນນີ້ກາມີອອກໂຮງຮຽນແນ່ ສ່ວນຫລາຍພວກອອກໂຮງຮຽນໜີ້ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນພວກມາຮຽນ ຕິດເກມຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ມັກເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ບໍ່ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ແບບວ່າ ພໍ່ແມ່
ຕອບສະໜອງບໍ່ພຽງພໍອີ່ຫຍັງລັກສະນະນີ້ ບໍ່ຢາກມາໂຮງຮຽນໂຮງຮໍ່າ ມາຮອດລະກະບໍ່
ເຂົ້າຫ້ອງແນວນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ ກະເຮັດໃຫ້ແບບວ່າ ທໍ້ຖອຍ ອີ່ຫຍັງຫັ້ນໜະ ຈິດໃຈຂອງ
ນັກຮຽນບ້ານນອກມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ທໍ້ຖອຍລະກາ ຢາກອອກໂຮງຮຽນແລ້ວບາດໜິ ກະ
ຄືວ່າຫັ້ນຫລະສະພາບກາບີບບັງຄັບແດ່ ພໍ່ແມ່ ບໍ່ມີເງິນ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັ່ງຊີ້.”

ເພື່ອປະກອບສ່ວນແບ່ງເບົາເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວຊຶ່ງເປັນປັດໄຈອັນດັບນຶ່ງ ທີ່ພາ
ໃຫ້ນັກຮຽນ ອອກໂຮງຮຽນກ່ອນກໍານົດນັ້ນ ດັ່ງວີໂອເອໄດ້ສະເໜີໄປ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້
ທາງລັດຖະບານສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປະກາດມອບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຈຳນວນ 25 ລ້ານ
ໂດລາ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນໂຄງການອາຫານສຳລັບເດັກໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຶນມາຈາກກະ ຊວງກະສິກຳສະຫະລັດອາເມລິກາ
ໂຄງການອາຫານເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການສຳລັບເດັກ ຫຼື (U.S. Depart-
ment of Agriculture’s (USDA) McGovern-Dole International Food for
Education and Child Nutrition Program project) ແລະສາມາດຊ່ວຍສະໜອງ
ອາຫານທ່ຽງ ໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນຈຳນວນ 735 ແຫ່ງ ໃນ 18 ເມືອງ ແລະສາ
ມາດໃຫ້ອາຫານເດັກທີ່ຂາດແຄນອາຫານໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 63,000 ຄົນ.

ສະຫລຸບແລ້ວ ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະປາຍ ຍັງ
ເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງຢູ່ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມາຈາກສາຍເຫດທີ່ເປັນທັງປັດໄຈພາຍ
ໃນ ກໍຄືພື້ນຖານຄອບຄົວ ແລະສະພາບແວດລ້ອມຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ ຕະຫລອດທັງນະ
ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສຶກສາທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນຮູ້ ແລະ
ຄິດເຖິງອະນາຄົດ ໃນການປະກອບອາຊີບວຽກງານ ແລະວິຊາສະເພາະຂອງຕົນເອງ
ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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