ໃນ ໄຕ້ຫວັນ, ພາຍຸລະດູຮ້ອນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນສອງຄົນໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ມີຄວາມແຮງຕ່ຳ ໄດ້ພັດຜ່ານຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກາະນັ້ນບໍ່ດົນນຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ. ປົກກະຕິແລ້ວເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກນັ້ນ ຈະຖືກກະທົບໂດຍກົງໂດຍພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ 3 ຫາ 4 ຫົວໃນທຸກໆປີ ຈາກເດືອນມິຖຸນາ ຮອດ ເດືອນຕຸລາ. ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຕ່າງໆ, ເຊິ່ງມີລົມທີ່ແຮງກວ່າພະຍຸລະດູຮ້ອນອື່ນໆນັ້ນ, ມັກຈະສັງຫານປະຊາຊົນ 5 ຫາ 10 ຄົນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ທຳລາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.
ແຕ່ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເກາະໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຟີລິບປິນ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດໝູ່ເກາະທີ່ຢູ່ລຸ່ມເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ໄດ້ລອດຈາກການຖືກພັດໂດຍພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ຈຳນວນປົກກະຕິໃນປະຫວັດສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັກພະຍາກອນອາກາດເຊື່ອວ່າ ເປັນຍ້ອນອຸນຫະພູມນ້ຳສູງຢູ່ກາງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ບ່ອນທີ່ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກີດຂຶ້ນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລົມຢູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດດ້ານເທິງ.
ຟີລິບປິນ ສາມາດຖືກກະທົບໂດຍພະຍຸທີ່ຮຸນແຮງເຖິງ 20 ຫົວຕໍ່ປີ. ລະບົບທີ່ເອີ້ນວ່າ ໄຊໂຄລນ ແລະ ເຮີຣິເຄນ ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ ຈະນຳເອົາລົມທີ່ຮຸນແຮງພໍ່ທີ່ຈະພັດເອົາຕົ້ນໄມ້ອອກ ແລະ ນຳເອົານ້ຳຝົນທີ່ສາມາດປ່ຽນຖະໜົນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນແມ່ນ້ຳໄດ້. ປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະກໍ່ໃຫ້ມີການອົບພະຍົບຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ການປິດການສັນຈອນ ລວມທັງຖ້ຽວບິນ.
ຄວາມໂນ້ມອຽງໂດຍທົ່ວໄປໃນມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ ແລະ ໃນມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ ໄດ້ເປັນຍ້ອນນໍ້າທີ່ມີຄວາມອຸ່ນກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນອາດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ເຈສັນ ນິໂຄລສ໌, ນັກພະຍາກອນອາກາດອາວຸໂສ ຈາກອົງການພະຍາກອນອາກາດ ອາເມຣິກາ AccuWeather.