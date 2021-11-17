ຕຳຫລວດຄິວບາໄດ້ປາບປາມພວກຈັດການປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຮາວານາໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ແລະໄດ້ລົງໄປປະຈຳຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດາຊາວຄິວບາຕ່າງແດນ ທີ່ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງໂລກລວມທັງຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ພາກັນປະທ້ວງເພື່ອຕ້ານລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານໃນເກາະແຫ່ງນັ້ນ. ບັນດານັກຂ່າວຂອງວີໂອເອພະແນກພາສາສະເປນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນແລະນະຄອນມາຍອາມີ, ລັດຟລໍຣິດາ. Richard Green ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ວ່ານີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆໃນນະຄອນຫລວງຮາວານາແມ່ນມີຄວາມງຽບສະຫງົບໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ງານບຸນ ໃນຄຸ້ມບ້ານທີ່ຄົນນິຍົມຈັດຢູ່ໃນສວນສາທາລະນະ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແທນໃຫ້ແກ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ວ່າຈະຈັດຂຶ້ນນັ້ນ.
ຝູງຕຳຫຼວດທີ່ໃນເຄື່ອງແບບ ແລະນອກເຄື່ອງແບບໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ທົ່ວນະຄອນຫຼວງຂອງຄິວບາ, ໄປປະຈຳຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະລາດຕະເວນຢູ່ສວນສາທາລະນະຕ່າງໆ ແລະສະໜາມຫຼວງຂອງເມືອງແຫ່ງນັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມອາຄີແພເອລາໂກ (Archipiélago), ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຝ່າຍຕ້ານ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະຈັດການປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພົນລະເມືອງເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ", ເຊິ່ງລັດຖະບານຄິວບາໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ "ການຕ້ານການປະຕິວັດ" ແລະ ກ່າວວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການແຊກແຊງຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ວ່າຕຳຫຼວດໄດ້ປິດລ້ອມ ເຮືອນຂອງຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມອາຄີແພເອລາໂກ (Archipiélago), ທ່ານຢູເນຍ ກາເຊຍ ອາກິວເລີຣາ (Yunior Garcia Aguilera) ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນອື່ນໆ ພ້ອມທັງນັກຂ່າວອິດສະຫຼະໃນມື້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເຮືອນໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງຖືກສະກັດກັ້ນໄວ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຮາວານານັ້ນ ບັນ ດາຊາວຄິວບາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໃນນະ ຄອນຫລວງເມັກຊິໂກຊີຕີ (Mexico City) ຂອງເມັກຊິໂກ ແລະບັນດາຕົວເມືອງອື່ນໆໃນທົ່ວຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ ເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັບພວກພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຊາວຄິວບາຜູ້ນຶ່ງທີ່ບອກຊື່ເວົ້າອອກມາເປັນພາສາສະເປນວ່າ:
“ພວກເຮົາກຳລັງຈະຕາຍ, ຄິວບາກຳລັງຈະຕາຍ, ນັ້ນຄືຄວາມຈິງ, ນັ້ນຄືຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນັກການເມືອງ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍອອກມາປະທ້ວງ, ແຕ່ດຽວນີ້ ຂ້ອຍອອກມາ. ນີ້ຄືຄວາມເຈັບປວດ ແລະຄວາມໂກດເຄືອງ. ພວກເຮົາບໍ່ຢ້ານ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງພັງທະລາຍລົງ ບໍ່ໄວ ກໍຊ້າ, ແລະພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມຍຸຕິທໍາເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ແມ່ນ ການແກ້ແຄ້ນຄືນ.”
ການປະທ້ວງຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງມາຍອາມີ, ລັດຟລໍຣິດາ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນອາໄສຂອງພວກອົບພະຍົບຊາວຄິວບາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະລູກຫລານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ...... ແລະຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄິວບາ ປະຈຳນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ.
ການເດີນຂະບວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮາວານາ ແມ່ນກຳນົດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນເປັນການປະທ້ວງ ລຸນຫລັງການເດີນຂະບວນແບບສັນຕິ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການປາບປາມຄັ້ງໃຫຍ່ໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະກອງທັບຂອງຄິວບາ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຈັບກຸມຜູ້ເດີນຂະບວນຫລາຍພັນຄົນ. ຫຼາຍຄົນກໍຍັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່.
ການເດີນຂະບວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮາວານາ ແມ່ນກຳນົດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນເປັນການປະທ້ວງ ລຸນຫລັງການເດີນຂະບວນແບບສັນຕິ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການປາບປາມຄັ້ງໃຫຍ່ໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະກອງທັບຂອງຄິວບາ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຈັບກຸມຜູ້ເດີນຂະບວນຫລາຍພັນຄົນ. ຫຼາຍຄົນກໍຍັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່.
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