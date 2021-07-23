ເປັນຫຍັງໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເພີ້ມການລະບາດ ໃນເຂດເອເຊຍປີນີ້ ຫຼັງຈາກກາງປີ 2020

ບັນດາປະເທດໃນເອເຊຍ ກຳລັງລາຍງານຄື້ນຟອງຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ສູງເປັນ ປະຫວັດ
ການໃນປີນີ້ ປຽບທຽບ ໃສ່ປີ 2020 ໃນຂະນະທີ່ການສັກຢາວັກຊີນບໍ່ ພຽງພໍ ແລະລັດ
ຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ໝົດຫວັງ ທີ່ການປິດຂະໜາດ ໃຫຍ່ ແລະການຄວບຄຸມ
ຊາຍແດນ ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງບັນດາຜູ້ສັງເກດການຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ການແຜ່ລະບາດຂອງສາຍພັນໃໝ່ແດລຕາຈາກອິນເດຍ ການຕິດແປດລະຫວ່າງ ພະ
ນັກງານສາຍການບິນ ແລະປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ນຳເອົາໄວຣັສກັບຄືນມາຈາກການ ເດີນທາງ
ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງເອເຊຍກັບການລະບາດຫວ່າງມໍ່ໆມາ
ນີ້. ມາດຕະການຄວບຄຸມໄດ້ຜ່ອນເບົາລົງຢູ່ໃນບາງບ່ອນ ຫຼັງ ຈາກມີກໍລະນີຫຼຸດຕ່ຳລົງ ຢູ່
ໄລຍະຫຼາຍເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ການເດີນທາງພາຍ ໃນ ໄດ້ມີເພີ້ມຂຶ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ນັບແຕ່ບາງກອກ ໄປຫາໄທເປ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສັກຢາວັກ
ຊີນ ໃນປີກາຍນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ກະກຽມ ການສັກຢາຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງໂດຍທີ່ປະເທດອັງກິດບັດນີ້ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ເຖິງ 87 ເປີເຊັນ ແລະ ຢູ່
ໃນສະຫະລັດ ຜູ້ໃຫຍ່ເກືອບວ່າທຸກໆຄົນສາມາດໄປສັກຢາວັກຊີນໄດ້ ຈາກຮ້ານຂາຍຢາ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຫຼາຍໆປະເທດໃນເອເຊຍ ສາມາດຢັບຢັ້ງໂຣກລະບົບຫາຍໃຈໄດ້ໃນປີ 2020 ໂດຍຫ້າມ
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະປິດຫຼາຍໆແຫ່ງບ່ອນທີ່ຄົນ ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນ.
ໂຮງານອຸດສາຫະກຳ ທີ່ເສດຖະກິດເອເຊຍ ກາງຕໍ່ອາ ໄສ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນປີກາຍນີ້
ຍ້ອນບໍ່ມີໂຈະເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ.
ທ່ານທິຕິນັນ ພົງສຸດທີິຣັກ ອາຈານສອນລັດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ
ໃນບາງກອກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງສິ່ງນີ້ວ່າ ການສາບແຊ່ງແຫ່ງຄວາມເພິງພໍໃຈ”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ປະເທດໄທໄດ້ເຮັດວຽກດີຫຼາຍລະຫວ່າງການລະບາດ ຂອງ
ໄວຣັສໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃນຄວາມພໍໃຈ ແລະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທີ່ບໍ່ໄດ້ພາໃຫ້ ການຈັດ
ຫາໃນການຊື້ຢາວັກຊີນ.”.
ປະເທດໄທໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງເຕັມທີ່ ພຽງ 5 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍທີ່ ຫວຽດ
ນາມ ຢູ່ປະມານ 1 ເປີເຊັນ ອີງຕາມເວັບໄຊ ອົງການຂ່າວ ອາວ ເວີລດ (Our World).
ຫວຽດນາມໄດ້ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍເປັນປະວັດການ ມື້ນຶ່ງ 5,926 ກໍລະນີ ໃນວັນ
ທີ 18 ກໍລະກົດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄທໄດ້ປະກາດວ່າ ມີຜູ້ຕິດຫຼາຍເປັນປະວັດການ
11,397 ກໍລະນີ ໃນວັນດຽວກັນ.
ຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຄື້ນຟອງຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ສຳຄັນເທື່ອທຳອິດໃນ
ເດືອນພຶດສະພາ [[https://www.voanews.com/east-asia-pacific/taiwanese-
panic-about-health-amid-covid-surge-vaccine-shortage]], ມີພຽງແຕ່
0.5 ເປີເຊັນຂອງ ພົນລະເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນສອງເຂັມໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ ແລະ 20 ເປີເຊັນ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນນຶ່ງເຂັມ.
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