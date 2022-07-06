ຜູ້ໃດ ຈະຊະນະ ໃນອຸດສາຫະກຳ ປູກກັນຊາ ຂອງປະເທດໄທ?

ເປັນເວລາສາມປີແລ້ວ ທີ່ນາງນ້ອຍ ໄດ້ປູກຕົ້ນກັນຊາ ຢ່າງລັບໆຢູ່ໃນເຂດຊົນ ນະບົດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ ຊຶ່ງນາງຍັງຢ້ານຈະຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ນຳໃຊ້ກົດໝາຍຢາເສບຕິດເພື່ອລົງໂທດຢ່າງໜັກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຜ່ອນຜັນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເທື່ອລະນ້ອຍກໍຕາມ.
ໃນວັນທີ 9 ມິຖຸນາ ກັນຊາໄດ້ຖືກປະກາດວ່າບໍ່ຜິດກົດໝາຍແລ້ວ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ນາງເລັກ ກໍອອກມາຈາກການຫລົບລີ້ໃນການປູກຕົ້ນກັນຊາ ແລ້ວກໍກາຍມາເປັນຜູ້ປູກຝັງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງພວກຄົນທີ່ປູກຝັງລຸ້ນໃໝ່ ສູ່ຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງທີ່ສຸດ ໃນປະເທດໄທ.
ນາງນ້ອຍ ອາຍຸ 34 ປີ ຜູ້ທີ່ມີຊື່ເຕັມວ່າ ປີຢາທິດາ ຈັນທຣາ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ ‘ໃນໄລຍະຈຸດສູນຍາກາດ’ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ໃດກໍສາມາດເຮັດແນວໃດກໍໄດ້ໃນເວລານີ້” ໃນຂະນະທີ່ນາງຕັດງ່າຕົ້ນກັນຊາ 100 ກວ່າຕົ້ນຂອງນາງ ຢູ່ໃນເຂດໂຄຣາດ. ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນປະຕູທາງຜ່ານສູ່ເຂດອີສານ ອັນເປັນພູມິພາກຂອງຊາວກະສິກອນປູກເຂົ້າແລະອ້ອຍສຳລັບນ້ຳຕານ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບລາຄາວັດຖຸດິບຫຼັກ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕົກລົງເລື້ອຍໆ ແລະໃນຄວາມຈຳ ເປັນ ຈຶ່ງຕ້ອງຫັນໄປຫາການປູກພືດທີ່ມີລາຍໄດ້ໃໝ່.
ປະເທດໄທ ເປັນປະເທດທຳອິດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເອົາບາດກ້າວແບບເສລີນິຍົມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຮັບຮູ້ກັນຊາເປັນຢາ ແລະພືດເສດຖະກິດ ທີ່ອາດນຳເອົາຜົນປະໂຍດຕ່າງໆມາໃຫ້.
ເສັ້ນທາງຂອງປະເທດໄປສູ່ການກາຍເປັນສະຫວັນສຳລັບພວກຜູ້ຊົມໃຊ້ກັນຊາ ແລະພວກນັກລົງທຶນນັ້ນ ເປັນການບໍ່ຄາດຄິດກັນ ຢູ່ໃນຣາຊະອານາຈັກແຫ່ງນີ້ ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານຊຸດຕໍ່ໆມາ ໄດ້ເອົາທັດສະນະທີ່ບໍ່ອົດທົນຕໍ່ຢາເສບຕິດຢ່າງເດັດຂາດ.
ການປ່ຽນແປງ ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2019 ໂດຍການປະຕິຍານຂອງທ່ານອະນຸທິນ ຊານວີຣະກູນ ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນແລະຄວາມກະຕີລືລົ້ນໃຫຍ່ທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປົດລັອກກົດໝາຍ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ພາກອີສານ ດ້ວຍພືດທີ່ມີລາຍໄດ້ໃໝ່ ທີ່ເປັນຫຼັກສຳລັບຕະຫຼາດຢາ.
ພາກອີສານ ແມ່ນມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໄທ ແລະຈະເປັນພື້ນທີ່ສຳຄັນຍິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃຫຍ່ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃສ່ໃນໄຕມາດທີນຶ່ງຂອງປີໜ້ານີ້.
ການເປີດແຫລ່ງລາຍຮັບໃໝ່ທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຍັງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກການຜູກຂາດທີ່ຄອບງຳໂດຍເສດຖະກິດຂອງໄທ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກອງທັບ ຊຶ່ງທ່ານອະນຸທິນ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.