ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຕືອນວ່າ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາກອນ ໃນຢູໂຣບ ອາດຕິດເຊື້ອ ໂອໄມຄຣອນ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້

ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເປີດເຜີຍໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຢູໂຣບ ອາດຈະເຫັນປະຊາກອນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຕົນ ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້.
ທ່ານຮານສ໌ ຄລຸກ (Hans Kluge), ຜູ້ອໍາອວຍການແຫ່ງພູມິພາກຢູໂຣບ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ທາງອອນລາຍວ່າ “ອັດຕາສ່ວນນີ້, ສະຖາບັນເພື່ອການວັດແທກ ແລະການປະເມີນຜົນ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຄາດການວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນພູມິພາກ ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂອໄມຄຣອນ ພາຍໃນ 6 ຫາ 8 ອາທິດຂ້າງໜ້າ.”
ທ່ານ ກ່າວວ່າ ການປະສົມປະສານກັນຂອງໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ແລະ ສາຍພັນເດລຕ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 7 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນອາທິດທໍາອິດຂອງປີ 2022.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ໃນມື້ນີ້, ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄື້ນໃໝ່ຈາກທິດຕາເວັນຕົກໄປສູ່ຕາເວັນອອກ, ທີ່ກວດໄປທົ່ວພູມີພາກ ເໜືອຄື້ນທີສາມຂອງສາຍພັນເດລຕ້າ ທີ່ທຸກໆປະເທດຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຈັດການກັບມັນຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2021.”
ທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່າວວ່າ ໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ແມ່ນແຜ່ລະບາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ກວ່າໄວຣັສສາຍພັນເດລຕ້າ, ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ໃນທາງວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປ່ວຍທີ່ຮຸນແຮງ ແລະການເສຍຊີວິດ ເມື່ອທຽບກັບສາຍພັນອື່ນໆ, ໂດຍມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ຈະມີການແຜ່ເຊື້ອໄປໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນສົມບູນແລ້ວ.
ເຊິ່ງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ລະບົບການແພດຕ່າງໆ ຂອງຫຼາຍປະເທດແລ້ວ.
ທາງອົງການກ່າວວ່າ “ຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຈະນໍາໄປສູ່ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນການຮັກສາຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະນໍາໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ.”
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