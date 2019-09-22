ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ປະເທດ ແທນຊາເນຍ
ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍລະນີໂຣກ
ອີໂບລາ.
ອົງການ WHO ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ “ລາຍ
ງານຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ” ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຣກ ອີໂບລາ ໃນ
ຫຼາຍສະຖານທີ່ຕ່າງກັນໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອາຟຣິກາ ນັ້ນ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ້ອງສົງໄສ “ທີ່ຖືກລະບຸຕົວວ່າຕິດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ”
ໃນເມືອງ ດາ ເອສ ຊາລາມ “ຖືກລາຍງານຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການວ່າ ໄດ້ຖືກກັກກວດໂຣກ
ໃນສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນປະເທດ.”
ອົງການ WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ມູນທາງການທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ແທນຊາເນຍ ໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກກາງຂອງ ອາຟຣິກາ ໄດ້ມີຄວາມພ້ອມ
ເປັນຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບ ໂຣກອີໂບລາ. ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການແຜ່ລາມຂອງ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມັນໄດ້ແຜ່ລະບາດໃນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ຄອງໂກ ແລ້ວ ແລະ ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2018 ເປັນ
ຕົ້ນມາ.