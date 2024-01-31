ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຕືອນວ່າ ການຍຸຕິກອງທຶນ UNRWA, ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະວຽກງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ ປາແລັສໄຕນ໌ໃນເຂດຕາເວັນອອກໃກ້, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເຮັດພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໃນເຂດກາຊາພົບກັບສະຖານະການຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໜັກ, ຫຼາຍຄົນກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມອຶດຫິວ, ບັນຫາສຸຂະພາບບໍ່ດີ, ແລະໄພຄຸກຄາມທີ່ຈະເສຍຊີວິດ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ.
ຫຼາຍກວ່າສິບປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມທັງ ສະຫະລັດ, ໄດ້ຍຸຕິກອງທຶນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ອົງການ UNRWA ຊົ່ວຄາວລຸນຫຼັງມີການກ່າວຫາວ່າ ພະນັກງານ ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຈໍານວນນຶ່ງ ໄດ້ຮ່ວມປະຕິບັດການບຸກໂຈມຕີ ເຂົ້າໄປໃນ ອິສຣາແອລໂດຍກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານຄຣິສຕຽນ ລິນມາຍເອີ (Christian Lindmeier) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ການກະທໍາທາງອາຍາໃດໆກໍຕາມ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນໄປໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດໄດ້, ແຕ່ການຫາລືໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນພາ ວະການລົບກວນ ຈາກສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນອີຫຼີໃນທຸກໆມື້, ທຸກໆຊົ່ວໂມງ, ແລະທຸກໆນາທີໃນຂົງເຂດກາຊາ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດຶງຄວາມສົນໃຈຈາກການເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 27,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນ, ໃນນັ້ນ 70 ເປີເຊັນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈອອກໄປຈາກການປ້ອງກັນປະຊາກອນທັງໝົດຈາກການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ, ສະບຽງອາຫານ, ແລະບ່ອນລີ້ໄພ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈອອກໄປຈາກການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າເຂົ້າມາໃນຂົງເຂດກາຊາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 100 ມື້ແລ້ວ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຈົ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ອົງການ UNRWA ຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳອັນສຳຄັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຮຽກຮ້ອງນີ້ໄດ້ຮັບການສະທ້ອນ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ WHO, ທ່ານເຕໂດຣສ ອະດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ ທີ່ກ່າວວ່າ "ການຕັດເງິນກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ຈະສ້າງຄວາມ ເຈັບປວດຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ທີ່ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງໝົດຫວັງເທົ່ານັ້ນ."
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນຈັນໂດຍ 20 ອົງການ NGOs ໄດ້ສະແດງຄວາມຕົກໃຈຮຸນແຮງຕໍ່ບາງປະເທດທີ່ເຄີຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ້ມການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ເຊິ່ງບັດນີ້ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ທຶນຊົ່ວຄາວ ແກ່ອົງການ UNRWA.
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