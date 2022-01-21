ອົງການອະນາໄມໂລກ ແນະນໍາປະເທດຕ່າງໆ ໃຫ້ຍົກເລີກ ຫຼືຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈໍາກັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃນອາທິດນີ້, ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ຍົກເລີກ ຫຼືຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ໃນການເດີນທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງເສດຖະກິດອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ຄໍາແນະນໍາໃໝ່ນີ້ມີຂຶ້ນໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍ ຄະນະກໍາມະການດ້ານລະບຽບການສຸກເສີນ ທາງດ້ານສຸຂະພາບລະຫວ່າງປະ ເທດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ທຸກໆປະເທດຕ້ອງຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆຍ້ອນຄະນະກໍາມະການພົບວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງຕື່ມ ພ້ອມຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ.”
ລາຍງານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການເດີນທາງ ບໍ່ສາມາດຈໍາກັດ ການລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໂຄວິດ-19 ລະຫວ່າງປະເທດໄດ້, ໂດຍຄະນະກໍາມະການກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຂອງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເວລາລ່ວງເລີຍໄປ.
ລາຍງານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນການເດີນ ທາງອື່ນໆເຊັ່ນ ການໃສ່ໜ້າກາກ, ການກວດໂຄວິດ, ການແຍກໂຕ ແລະການກັກໂຕ ແລະການສັກຢາວັກຊີນ ຕ້ອງເປັນມາດຕະຖານຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພາລະທາງການເງິນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງປະເທດນັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນອາທິດນີ້ ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ແນະນໍາຢາໃໝ່ 2 ຊະນິດ ສໍາລັບປິ່ນປົວໂຄວິດ-19.
ຢາຊະນິດທໍາອິດແມ່ນຢາ ບາຣິຊິທິນິບ (baricitinib), ຢານີ້ ແມ່ນແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງຫຼືຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດ. ຢາຊະນິດນີ້ ແມ່ນໃຊ້ກິນ ແລະໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ປິ່ນປົວໂຣກຂໍ້ອັກເສບ. ອົງການອະນາ ໄມໂລກແນະນໍາວ່າ ໃຫ້ກິນຮ່ວມກັບຢາ ໂຄຣ໌ທິໂຄສະເຕີຣອຍສ໌ (corticosteroids).
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