ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ WHO ກ່າວວ່າ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ໃນຂົງເຂດກາຊາ ກໍາລັງພັງທະລາຍລົງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຫາກໍກັບຄືນມາ ຈາກແຫຼມກາຊາກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ລະບົບສາທາລະນະສຸກຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງຊຸດໂຊມລົງຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ກໍມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ພ້ອມທັງການສະໜອງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການເຂົ້າເຖິງເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ທ່ານຊີນ ເຄຊີ (Sean Casey), ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຫຼື WHO ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລະບົບສາທາລະນະສຸກພັງທະລາຍລົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ."
ທ່ານ ເຄຊີ ໃຊ້ເວລາ 5 ອາທິດໃນເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນງານຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ, ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດຫຼາຍທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍຄົນເຈັບຈໍານວນຫຼາຍໃນທົ່ວພາກພື້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄົນເຈັບ ຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ມີບາດແຜຖືກໄໝ້ຮ້າຍແຮງ ໃນທຸກໆມື້, ມີກະດູກແຕກແບບເປີດ, ລໍຖ້າເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼາຍມື້ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍມັກຈະຂໍອາຫານ ແລະນໍ້າດື່ມນໍາຂ້າພະເຈົ້າ."
ທ່ານ ເຄຊີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢຸດຍິງແມ່ນຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ອຸປະກອນບັນເທົາທຸກເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວຢູ່ໃນເຂດກາຊານັ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກທໍລະມານໄດ້ອີກດ້ວຍ.
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