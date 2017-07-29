ທ່ານ John Kelly ແມ່ນໃຜ?

ຜູ້ທີ່ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເລືອກເອົາມາເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກ
ສາຂອງທຳນຽບຂາວ ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ທະຫານມາຣີນ ທ່ານ John Kelly ຊຶ່ງ
ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ກອງທັບດົນນານທີ່ສຸດ
ກ່ອນທີ່ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ Kelly ອາຍຸ 67 ປີ ແມ່ນຮູ້ກັນດີ ໃນການເວົ້າແບບກົງໆ ແລະເປັນທີ່ນິ ຍົມຊົມ
ຊອບຂອງພວກທະຫານ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບທ່ານ ຢູ່ໃນການສົ່ງ
ຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງ Twitter ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ເປັນຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຍິງໃຫຍ່ ແລະ
ຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄົນນຶ່ງ.”
ທ່ານໄດ້ອະພິບາຍວຽກງານທີ່ທ່ານ Kelly ໄດ້ປະຕິບັດໃນຖານະລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຮັກສາຄວມປອດໄພພາຍໃນປະເທດຂອງສະຫະລັດວ່າ “ໜ້າສັນລະເສີນ” ແລະກ່າວ
ວ່າ “ທ່ານໄດ້ເປັນດາຣາທີ່ແທ້ຈິງ ໃນລັດຖະບານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານ Kelly ໄດ້ປະຕິບັດງານເພື່ອເຮັດຫລ້ອນ ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນລະຫວ່າງການ
ເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານທຣໍາ ຮວມທັງແຜນສ້າງກຳແພງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດ
ກັບເມັກຊິໂກ ເນລະເທດຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ແລະຄວາມພະ ຍາຍາມກວດ
ກາວີຊາທີ່ເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອທັບມ້າງໂອກາດຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານ Kelly ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງວຽກການທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງທ່ານ ໃນຖານະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພພາຍສະຫະລັດ ຄືການປິດຊາຍແດນ ຕໍ່ “ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງຄົນ
ແລະສິ່ງອື່ນໆ.”
ທ່ານ Kelly ໄດ້ມີໜ້າທີ່ວຽກການເປັນເວລາດົນນານຢູ່ໃນກອງທັບ ແລະເປັນເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທັບສະຫະລັດນັບແຕ່ໄດ້ເສຍລູກຊາຍຄົນນຶ່ງໃນການສູ້ລົບ. ລູກ
ຊາຍນ້ອຍຂອງທ່ານ ຮ້ອຍຕີ Robert Michael Kelly ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສົງຄາມໃນ
ອັຟການິສຖານ ໃນປີ 2010. ລູກຊາຍທ່ານ Kelly ໄດ້ເປັນທະຫານມາຣິນ ແລະໄດ້
ໄປສູ້ລົບເປັນເທື່ອທີສາມ ເວລາທ່ານເສຍຊີວິດ.
ນັບແຕ່ລູກຊາຍຂອງທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດ ທ່ານ Kelly ໄດ້ເວົ້າແບບກົງໆ ກ່ຽວກັບການ
ຂົ່ມຂູ່ທີ່ສະຫະລັດປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ.
ນາຍພົນ Kelly ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສເນື່ອງໃນວັນ Memorial Day ປີ 2013ທີ່ລັດ
Texas ວ່າ “ໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ການເກີດວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາອີກເທື່ອນຶ່ງ ພວກສັດຕູທີ່
ໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະເຮັດອີກມື້ນີ້ ມື້ອື່ນ ແລະທຸກໆມື້ຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າກຽດຊັງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ສົນໃຈ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກຽດຊັງພວກເຮົາ ແລະຕັ້ງໃຈຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມ
ພິນາດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”
ນັບແຕ່ລູກຊາຍຂອງທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດ ທ່ານ Kelly ໄດ້ເວົ້າແບບກົງໆ ກ່ຽວກັບການ
ຂົ່ມຂູ່ທີ່ສະຫະລັດປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ.
ນາຍພົນ Kelly ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສເນື່ອງໃນວັນ Memorial Day ປີ 2013ທີ່ລັດ
Texas ວ່າ “ໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ການເກີດວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາອີກເທື່ອນຶ່ງ ພວກສັດຕູທີ
ໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະເຮັດອີກມື້ນີ້ ມື້ອື່ນ ແລະທຸກໆມື້ຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າກຽດຊັງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ສົນໃຈ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກຽດຊັງພວກເຮົາ ແລະຕັ້ງໃຈຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ ທີ່ຈະສ້າງ
ຄວາມພິນາດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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