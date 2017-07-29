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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ John Kelly ແມ່ນໃຜ?

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ (ຊ້າຍ) ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍ ຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານ John Kelly (ຂວາ)

ຜູ້​ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ໄດ້ເລືອກ​ເອົາມາ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ທີ່​ປຶກ
ສາຂອງທຳນຽບຂາວ ນາຍ​ພົນ​ເບ້ຍ​ບຳນານ ​ທະຫານ​ມາຣີນ ທ່ານ John Kelly ຊຶ່ງ
​ເປັນ​ນຶ່ງໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ທະຫານສະຫະລັດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ກອງທັບ​ດົນ​ນານທີ່​ສຸດ
ກ່ອນ​ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ທ່າ​ນ ​ເປັນລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ
​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ທ່ານ Kelly ອາຍຸ 67 ປີ​ ​ແມ່ນ​ຮູ້​ກັນ​ດີ ​ໃນ​ການ​ເວົ້າ​ແບບ​ກົງໆ ​ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ນິ ຍົມຊົມ​
ຊອບ​ຂອງ​ພວກ​ທະຫານ. ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາອະທິ​ບາຍ​ກ່ຽວກັບ​ທ່ານ ຢູ່ໃນ​ກາ​ນສົ່ງ​
ຂໍ້ຄວາມ​ຜ່ານທາງ Twitter ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ “​ເປັນ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ທີ່​ຍິງ​ໃຫຍ່​ ​ແລະ
ຜູ້ນຳ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຄົນ​ນຶ່ງ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ອະ​ພິບາຍ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດໃນ​ຖານະລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ
​ຮັກສາ​ຄວມປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ວ່າ “​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ” ​ແລະ​ກ່າວ
​ວ່າ “ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ດາຣາທີ່​ແທ້​ຈິງ ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.”

ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ John Kelly ກຳລັງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ຢືນຟັງລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມຊາຍແດນ ສະຫະບັດ ກັບເມັກຊິໂກ.
ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ John Kelly ກຳລັງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ຢືນຟັງລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມຊາຍແດນ ສະຫະບັດ ກັບເມັກຊິໂກ.

ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານ​ເພື່ອເຮັດ​ຫລ້ອນ ​ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ
​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຮວມທັງ​ແຜນ​ສ້າງ​ກຳແພງ ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນສະຫະລັດ ຕິດ
ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ​ເນລະ​ເທດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ຄວາມ​ພະ ຍາຍາມກວດ
ກາ​ວີ​ຊາທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ ​ເພື່ອ​ທັບ​ມ້າງ​ໂອກາດຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ. ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ກ່າວ​
ເຖິງ​ວຽກ​ການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຸດຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ຖານະ​ລັດຖະມົນ​ຕີ​ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​
ໄພ​ພາຍ​ສະຫະລັດ ຄື​ການ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ ​ຕໍ່ “ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍຂອງ​ຄົນ
​ແລະ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ.”

ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ມີໜ້າ​ທີ່ວຽກ​ການ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນນານ​ຢູ່​ໃນ​ກອງທັບ ​ແລະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​
ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເສຍ​ລູກ​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງໃນການ​ສູ້​ລົບ. ລູກ
ຊາຍນ້ອຍ​ຂອງ​ທ່ານ ຮ້ອຍ​ຕີ Robert Michael Kelly ​ໄດ້​ເສ​ຍຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ສົງຄາມ​ໃນ
​ອັ​ຟກາ​ນິສຖານ ​ໃນ​ປີ 2010​. ລູກ​ຊາຍ​ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ເປັນ​ທະຫານມາຣິນ ​ແລະ​ໄດ້​
ໄປ​ສູ້​ລົບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສາມ ​ເວລາ​ທ່ານ​ເສ​ຍຊີວິດ.

ນັບ​ແຕ່​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ເວົ້າ​ແບບ​ກົງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ສະຫະລັດ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າຢູ່​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ແລະໄກ​ອອກ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ.

ນາຍ​ພົນ Kelly ​ໄດ້ກ່າວໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ເນື່ອງ​ໃນວັນ Memorial Day ​ປີ 2013​ທີ່​ລັດ
Texas ວ່າ “​ໃຫ້​ໂອກາດຕໍ່​ການ​ເກີດວັນ​ທີ 11 ​ເດືອນ​ກັນຍາອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ພວກ​ສັດຕູ​ທີ່
​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ​ແມ່ນຈະ​ເຮັດ​ອີກ​ມື້​ນີ້ ມື້​ອື່ນ ​ແລະ​ທຸກໆ​ມື້ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ​. ຂ້າພະ
​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເ​ຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ ເປັນຫຍັງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ບໍ່​ສົນ​ໃຈ ​ແຕ່​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະຕັ້ງ​ໃຈຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ ທີ່​ຈະສ້າງຄວາມ​
ພິນາດໃຫ້​ແກ່ພວກ​ເຮົາ.”

ໃນວັນທີ 19 ເດືອນພະຈິກ 2012, ນາຍພົນ John F. Kelly ຢືນຢູ່ໃນພິທີສັບປ່ຽນ ຜູ້ບັນຊາການ ພາກໃຕ້ ທີ່ນະຄອນ Miami.
ໃນວັນທີ 19 ເດືອນພະຈິກ 2012, ນາຍພົນ John F. Kelly ຢືນຢູ່ໃນພິທີສັບປ່ຽນ ຜູ້ບັນຊາການ ພາກໃຕ້ ທີ່ນະຄອນ Miami.

ນັບ​ແຕ່​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ເວົ້າ​ແບບ​ກົງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ສະຫະລັດ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າຢູ່​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ແລະໄກ​ອອກ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ.
ນາຍ​ພົນ Kelly ​ໄດ້ກ່າວໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ເນື່ອງ​ໃນວັນ Memorial Day ​ປີ 2013​ທີ່​ລັດ
Texas ວ່າ “​ໃຫ້​ໂອກາດຕໍ່​ການ​ເກີດວັນ​ທີ 11 ​ເດືອນ​ກັນຍາອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ພວກ​ສັດຕູ​ທີ
ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ​ແມ່ນຈະ​ເຮັດ​ອີກ​ມື້​ນີ້ ມື້​ອື່ນ ​ແລະ​ທຸກໆ​ມື້ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ​. ຂ້າພະ
​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເ​ຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ ເປັນຫຍັງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ບໍ່​ສົນ​ໃຈ ​ແຕ່​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະຕັ້ງ​ໃຈຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ ທີ່​ຈະສ້າງ
ຄວາມ​ພິນາດໃຫ້​ແກ່ພວກ​ເຮົາ.”

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