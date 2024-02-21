ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນວ່າ ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດ ກາຊາ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕ່າງໆໃນທົ່ວດິນແດນ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມດັ້ງກ່າວຢຸດເຮັດວຽກ, ຖືກຫ້າມເຂົ້າຫາຫຼາຍຂຶ້ນ, ວັດສະດຸການແພດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ການຕັດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຳຄັນອື່ນໆສຳລັບຄົນໄຂ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໂຮງໝໍ ນາສເຊີ ຂອງເຂດ ກາຊາ ໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງ ອິສຣາແອລ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ, ແມ່ນນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ໆມີການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຄັ້ງຫຼ້າສຸດ. ອົງການອະນາໄມໂລກ, ພ້ອມກັບຫ້ອງການປະສານງານບັນຫາມະນຸດສະທຳຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (OCHA), ແລະ ສະມາຄົມວົງເດືອນແດງ ປາແລັສໄຕນ໌, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດຳເນີນພາລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຢູ່ສະຖານທີ່ການແພດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳເອົານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສຳພາລະທີ່ສຳຄັນອື່ນໆເຂົ້າໄປ ແລະ ອົບພະຍົບຄົນໄຂ້ທີ່ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍອອກມາຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ.
ໂຄສົກອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ຕາຣິກ ຈາຊາເຣວິກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການຂົນສົ່ງຄົນໄຂ້ແມ່ນຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍພະນັກງານໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ ລຸນຫຼັງການບຸກກວດຄົ້ນໂດຍທະຫານໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຫຼັງຈາກການປິດລ້ອມເປັນອາທິດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄົນໄຂ້ທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ຊຸດໂຊມແມ່ນຖືກຂົນສົ່ງອອກຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃກ້ກັບຂະບວນລົດຊ່ວຍເຫຼືອ. ສະພາບຖະໜົນໄດ້ຂັດຂວາງລົດໂຮງໝໍທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຄົນໄຂ້ມີຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ທ່ານ ຣິກ ພີເພີຄອນ, ທູດພິເສດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ສຳລັບດິນແດນ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກຍຶດຄອງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທີມການແພດນັ້ນ, ກ່າວວ່າພາລະກິດສາມວັນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທຸກດ້ານຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຢູ່ອ້ອມບໍລິເວນຕຶກ.
ໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບຈາກນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພີເພີຄອນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທີມຂອງທ່ານ ໄດ້ຂໍການເຂົ້າຫາໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອລົມກັບພະນັກງານ, “ທຳການປະເມີນດ້ານການແພດທີ່ໄວ, ວາງແຜນການອົບພະຍົບດ້ານການແພດ ແລະ ນຳສົ່ງຄົນໄຂ້ອອກມາເວລາທີ່ຕ້ອງການ.”
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