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ວັນພຸດ, 19 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່​ໃຫ້​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼື ສະ​ຫະ​ລັດ?

ແຟ້ມ - ການ​ເກັບ​ກ່ຽວເຂົ້າ​ເບ​ລ່ ທີ່​ເມືອງຊູ​ຣິບ​ກາ (Zghurivka) ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ສິງ​ຫາ 2022.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລະ​ດູ​ໜາວ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ກໍ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກທີ່​ແຜ່ກວ້າງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ເປັນ​ພູ​ຜາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ຫິ​ມະ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ​ສາ​ມາດ​ອັດ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ໄດ້.

ໃນ​ປີນີ້ ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່ 30,000 ໂຕນ​ຈາກ​ອີກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ສົງ​ຄາມ ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ຄວາ​ມ​ອຶດ​ຢາກ​ ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ບາ​ງ​ຄົນ. ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ​ແມ່ນ​ເກືອບ​ວ່າ​ມີ​ຢູ່​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງໃນ​ປະ​ເທດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານໂດຍ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ກອນ 97 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ຂີດ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້ ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ “ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ​ ໃນ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຢ່າງ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ກໍ​ຕາມ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ 30,000 ໂຕນ ໂດຍ​ຜ່ານ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.”

ໂຄງ​ກາ​ນອ​າ​ຫານ​ໂລກ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົ້າ​ເບ​ລ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ບົດ​ໃຫ້​ເປັນ​ແປ້ງ​ຢູ່​ທີ່​ເທີ​ກີ​ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ທາງ​ກຳ​ປັ່ນ​ໄປ​ຍັງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຊຶ່ງ​ຈາກ​ທີ່ນັ້ນກໍ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ໂດຍ​ທາງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ສົ່ງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ວ່ານີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່​ານນາງ​ອັນ​ນາ​ແບ​ລ ໄຊ​ມິງ​ຕັນ ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ ​ຂອງ​ຢູ​
ເຄ​ຣນ.”

ວີ​ໂອ​ເອ​ໄດ້​ຖາມ​ໄປ​ຍັງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສິນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຫຼື​ບໍ່ ສຳ​ລັບ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້. ຄຳ​ຕອບ​ກໍ​ຄື ບໍ່.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເພື່ອ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່ 30,000 ໂຕນ​ໃຫ້​ແກ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເອື້ອ​ເຟື້ອ​ເພື່ອ​ແຜ່ ທັງໆ​ທີ່​ພວມ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ​ໂດຍ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ກໍ​ຕາມ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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