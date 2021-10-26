ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ການສັກຢາວັກຊີນ ແມ່ນ “ການເມືອງ ແລະ ລາຍໄດ້

ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າປະເທດຕ່າງໆຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ນີ້ ເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ ໂຣກລະບາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລ້ວ, ມັນຈະບໍ່ມີການສິ້ນສຸດລົງໄດ້ງ່າຍໆ. ທ່ານເທໂດຣສ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ເຊິ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມໂລກທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ວ່າ “ໂຣກລະບາດຈະສິ້ນສຸດລົງກໍຕໍ່ເມື່ອໂລກເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນສິ້ນສຸດລົງ.”
ທ່ານ ເທໂດຣສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກ 100 ປະເທດຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ວ່າ “ພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືທີ່ເຮົາຕ້ອງການ, ເຄື່ອງມືສາທາລະນະສຸກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ໂລກບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ວ່ານັ້ນດີ.”
ສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນການສັກຢາໃຫ້ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ ແກ່ປະຊາຊົນຂອງທຸກປະເທດ ເພື່ອຕ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາແມ່ນ “ການເມືອງ ແລະ ລາຍໄດ້, ບໍ່ແມ່ນການຜະລິດ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ.
ທ່ານເທໂດຣສກ່າວອີກວ່າ “ປະເທດທີ່ໄດ້ບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍ 40 ເປີເຊັນແລ້ວ, ລວມທັງທຸກປະ ເທດ G-20, ຕ້ອງເສຍສະຫຼະຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຈັດສົ່ງຢາວັກຊີນໃຫ້ໂຄງການ COVAX ແລະ ອົງການ ຈັດຫາຢາວັກຊີນອາຟຣິກາ ຫຼື AVAT.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດວັກຊີນ “ຈັດບູລິມະສິດ ແລະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມສັນຍາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນກັບໂຄງການໂຄແວັກສ໌ ແລະ AVAT ແລະ “ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າຫລາຍກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງຖືກສົ່ງໄປໃສແດ່.” AVAT ແມ່ນໂຄງ ການລິເລີ່ມຂອງ ອາຟຣິກາ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການສະໜອງການເຂົ້າຫາຢາວັກຊີນ COVID-19 ໃນທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາຜູ້ຜະລິດຢາວັກຊີນໃຫ້ “ແບ່ງປັນປ່ຽນຄວາມຮູ້, ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ລາຍເຊັນ ແລະ ຍົກເວັ້ນສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ.”
ທ່ານ ເທໂດຣສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂໍເພື່ອການກຸສົນ, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງສຳລັບການລົງ ທຶນທີ່ມີສາມັນສຳນຶກໃນການປິ່ນປົວທົ່ວໂລກ.”
ລາຍງານໃນໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນ COVID, ໃນຂະນະທີ່ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ສະຫະລັດ ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງເລີ່ມໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນບູສເຕີ ຫຼັງຈາກໄດ້ສັກຢາສອງເຂັມທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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