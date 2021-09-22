ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ສາຍພັນເດລຕ້າ ກາຍເປັນສາຍພັນທີ່ຄອບຄຳ ໃນທົ່ວໂລກແລ້ວ

ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ສາຍພັນໃໝ່ເດລຕ້າ ໄດ້ແຊງໜ້າຄວາມກັງວົນຂອງສາຍພັນອື່ນໆທັງໝົດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້.
“ໜ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ຂອງສາຍພັນ ອາລຟາ, ເບຕາ ແລະກາມມາ ທີ່ໝູນ ວຽນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ເດລຕ້າແມ່ນເດັ່ນແທ້ໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ,” ທ່ານນາງມາເຣຍ ແວນ ເກີໂຄບວ໌ (Maria Van Kerkhove), ຫົວໜ້າຝ່າຍເທັກນິກ ດ້ານໂຄວິດ-19 ແຫ່ງອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານນາງແວນ ເກີໂຄບວ໌, ສາຍພັນໃໝ່ເດລຕ້າແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ສູງ ມັນໄດ້ເຂົ້າມາແທນສາຍພັນອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກແລ້ວ.
ຜູ້ຄົນຫລາຍຮ້ອຍຄົນລວມກຸ່ມພາກັນປະທ້ວງໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ລັດຖະບານກໍາໜົດໃນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນນະຄອນເມລເບີນຈະຕ້ອງປິດເປັນເວລາສອງອາທິດ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນວ່າການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຂອງພະນັກງານເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ບັນດາພະນັກງານກໍ່ສ້າງຍັງຖືກກໍາໜົດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໄວຣັສໂຄໂຣນາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເຂັມ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.
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