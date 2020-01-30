ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ຕົນຈະຕັດສິນໃຈ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າຈະປະກາດ ໃຫ້ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 170 ຄົນນັ້ນ ເປັນເຫດສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຫຼືບໍ່.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ການລະບາດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະທຳການປະກາດ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນກ່ອນທີ່ຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 7,711 ກໍລະນີ ຮວມທັງ 1,700 ກໍລະນີໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ດຣ. ທຣີໂດສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໂດຍເວົ້າວ່າ “ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະຫຼັກຖານໃນການຕິດຕໍ່ແຕ່ມະນຸດຫາມະນຸດຢູ່ນອກປະເທດຈີນ ແນ່ນອນ ແມ່ນສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ເຖິງແມ່ນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ນອກປະເທດຈີນຍັງຂ້ອນຂ້າງບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ກໍມີໂອກາດທີ່ລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.”
ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຂອງຕົນອອກຈາກເມືອງວູຮານ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງໃນການລະບາດ. ສາຍການບິນນາໆຊາດໄດ້ໂຈະຖ້ຽວບິນໂດຍກົງໄປຍັງປະເທດຈີນ.
ທ່ານທຣີໂດສ ກ່າວວ່າ 99 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ. ອີກ 15 ປະເທດ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ອີກ 68 ກໍລະນີ. ທັງໝົດໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ 170 ຄົນ ຍົກເວັ້ນຜູ້ດຽວ ແມ່ນເສຍຊີວິດຢູ່ເມືອງວູຮານ ແລະໃນແຂວງເຮເບ.
ເວລານີ້ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແມ່ນກາຍຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຣກຊາຣສ ໃນປີ 2002 ຫາ 2003 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 800 ຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານ ທຣີໂດສໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງປັກກິ່ງ ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານທຣີໂດສ ກ່າວວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນທີ່ຈະຄວບຄຸມການລະບາດຢູ່ທີ່ຈຸດສູນກາງນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສອອກໄປຕື່ມອີກ. ຈີນໄດ້ລະບຸເຊື້ອໂຣກດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄວ ແລະແບ່ງປັນໃຫ້ປະເທດອື່ນໆຮູ້ໃນທັນທີ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມືສຳລັບການວິນິດໄສໂຣກ.”
ມີການລາຍງານໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊາບ ກ່ຽວກັບ
ການລະບາດດັ່ງກ່າວໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ພະແນກການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ເຮັດວຽກ
ກັບຈີນ.
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