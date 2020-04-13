ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຕືອນປະເທດຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ COVID-19  ເປັນບັນຫາທາງການເມືອງ

ຜູ້ອຳນວຍການທົ່ວໄປຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ເຕືອນ ປະເທດຕ່າງບໍ່
ໃຫ້ໃຊ້ COVID-19 ທີ່ເປັນພະຍາດ ເກີດຈາກໄວຮັສໂຄໂຣນາ ນັ້ນ ໃຫ້ເປັນບັນຫາທາງ
ການເມືອງ. ທ່ານເທໂດຣສ ອັດດານົມ ເກເບຣເຢຊຸສ ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ມີ
ແຕ່ຄວາມເປັນເອກກະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນໂລກເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ຈະເອົາຊະນະໄວຣັສນີ້ໄດ້. ເກືອບ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ໄດ້ຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ
ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປແລ້ວ ປະ ມານ 87,000 ຄົນ. ລີຊາ ສະລາຍ ມີລາຍງານ ໃຫ້
ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນເຈ ນີວາ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເນີທ່ານ ໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ WHO ທ່ານເທໂດຣສ ອັດດານົມ ເກ ເບຣເຢຊຸສ ກ່າວ
ວ່າ ຖົງໃສ່ສົບຄົນຕາຍ ຈາກການຕິດພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍກຳລັງກອງກັນຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆບໍ່ຄວນຈະເສຍ ເວລາ ຊີ້ໃສ່ນັ້ນໃສ່ນີ້ ເພື່ອເອົາ
ຄະແນນທາງການເມືອງ ແຕ່ຄວນປຸ້ມລຸມສາ ມັກຄີກັນ ເພື່ອເອົາຊະນະພະຍາດດັ່ງກ່າວ
ນີ້ແທນ.
ທ່ານເທໂດຣສ ກ່າວວ່າ “ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງທຸກພັກຝ່າຍການເມືອງ ຄວນທີ່ຈະ ຮັກສາຜູ້
ຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກະລຸນາຢ່າໃຊ້ໄວຣັສນີ້ເປັນການເມືອງຖ້າຫາກທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງການຖົງ
ໃສ່ສົບຄົນຕາຍເພີ້ມອີກ ທ່ານຄວນລະເວັ້ນຈາກການໃຊ້ເລື້ອງນີ້ ເປັນການເມືອງ. ຂໍ້
ຄວາມສັ້ນໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄື ກະລຸນາກັກຂັງບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ການ ເມືອງ COVID.”
ທ່ານເທໂດຣສ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ
ທຣໍາ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕັດທຶນຂອງອົງການ WHO. ປະທານາທິບໍດີກ່າວ ວ່າ ອົງການອະ
ນາໄມໂລກ “ເຂົ້າຂ້າງຈີນ” ເກີນໄປ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າແບບຄຸມເຄືອ ວ່າ ອົງການ WHO ເຮັດ
ສິ່ງນັ້ນໄປ ກໍຍ້ອນນັບຖືຈີນ ບ່ອນທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ມີລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມເຫັນຢູ່ທໍານຽບຂາວ ທ່່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ
“ໂຈະຢ່າງເຂັ້ມງວດ” ຕໍ່ການສົ່ງເງິນໄປໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ອົງການ
WHO ແມ່ນຜິດພາດ. ແຕ່ຕໍ່ມາທ່ານທຣໍາໄດ້ຖອນຄຳເວົ້າ ໃນການຂູ່ ຂອງທ່ານກ່ຽວ
ກັບທຶນ ແລະກ່າວວ່າ ‘ພວກເຮົາຈະສຶກສາເບິ່ງອີກ.”
ສະຫະລັດເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ບໍລິຈາກລາຍໃຫຍ່ສຸດສຳລັບແກ່ອົງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເທໂດຣສ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາຂອງທ່ານ ຄິດກ່ຽວກັບການໂຈມ ຕີສ່ວນ
ໂຕຕໍ່ທ່ານ ໃນເມື່ອທ່ານມີບັນຫາອື່ນໆທີ່ຮ້າຍແຮງ ຫຼາຍບັນຫາຕ້ອງແກ້ ໄຂ. ທ່່ານເທ
ໂດຣສ ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຊ້ເວລາຂອງທ່່ານ ເພັ່ງເລັງໃສ່ການ ຊ່ວຍຊີວິດ.
ທ່ານເທໂດຣສ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກທ່ານໄດ້ ມີການໂຈມຕີສ່ວນໂຕ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ມາເປັນເວລາກວ່າສອງສາມເດືອນແລ້ວ. ການໃສ່ຮ້າຍ ຫຼື ເວົ້າດູໝິ່ນໃນເລື້ອງ
ເຊື້ອຊາດຜີວພັນ ການເອີ້ນຊື່ວ່າເປັນຄົນດຳຫຼືນິໂກຣ. ຂ້້າພະ ເຈົ້າພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຄົນ
ຜິວດຳ ຫຼືພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນນິໂກຣ. ບາງທີ ມັນອາດເປັນ ເທື່ອທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເ
ປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຟັງ ແມ່ນແຕ່ການຂົ່ມຂູ່ເອົາຊີວິດ.”
ທ່ານເທໂດຣສ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງເປັນເລື້ອງສ່ວນໂຕ ກ່ຽວກັບ COVID-19. ທ່ານກ່າວ
ວ່າ ທຸກໆຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນຢູ່ຮ່ວມກັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນຄວນຫັນ
ໜ້າເຂົ້າຫາກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ສັດຕູທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂຕນີ້.ທ່່ານກ່າວ ເພີ້ມວ່າ ກຸ່ມ G-20
ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆທັງໝົດໃນໂລກ ກໍຄວນທີ່ຈະຮ່ວມມື ເພື່ອທຳການຕໍ່ສູ້
ຮ່ວມກັນ.
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