ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງເຂດ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ຫົວໜ້າຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ດິນແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນ “ເຂດມໍລະນະ” ແລ້ວ.
ສື່ມວນຊົນ ອິສຣາແອລ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງທະຫານຄົນນຶ່ງເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໃນພາກເໜືອຂອງ ກາຊາ, ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີກຸ່ມຮາມາສເປັນ 237 ຄົນ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ຮາມາສ ຕ່າງໆໃນໝູ່ບ້ານ ເຊຕຸນ ຂອງເມືອງ ກາຊາ, ລວມທັງຄັງອາວຸດ ແລະ ອຸໂມງ. ໃນພາກໃຕ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລາຍງານການສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງຫຼາຍສິບຄົນ, ລວມທັງໃນເຂດ ຄານ ຢູນິສ.
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ Medcins Sans Frontieres ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໃນເມືອງ ອາລ ມາວາຊີ, ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່ລີ້ໄພ ສຳລັບພະນັກງານອົງການ Medcins Sans Frontieres ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກລະດົມຍິງ.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າສະມາຊິກຄອບຄົວຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນຂອງພະນັກງານໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ ລວມທັງເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້.
ອົງການ Medcins Sans Frontieres ໄດ້ຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ “ພວກເຮົາຢ້ານໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.”
ຫົວໜ້າອົງການມະນຸດສະທຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ມາຕິນ ກຣິຟຟິດສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ “ຕົກໃຈ” ກັບການໂຈມຕີນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນໃນ X ວ່າ “ບັນດານັກມະນຸດສະທຳໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄືກັບພົນລະເຮືອນທຸກຄົນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງ.”
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