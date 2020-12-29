ອົງການອະນາໄມໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫາລຳດັບພັນທຸກຳ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫລັງຈາກມີໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່

ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫາລຳດັບພັນທຸກຳຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລັງຈາກມີການຄົ້ນພົບໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ໃນອັງກິດ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO, ທ່ານ ເທດຣົສ ອາດານອມ ເກບຣີເຢຊຸສ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວທາງອິນເຕີແນັດໃນວັນຈັນວານນີ້ຈາກເຈນີວາ ວ່າ "ຖ້າບັນດາປະເທດຕ່າງໆພຽງແຕ່ຊອກຫາ ແລະກວດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານກໍຈະສາມາດຈັບສາຍພັນໃໝ່ນັ້ນໄດ້ ແລະປັບຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບມືກັບມັນ."
ທ່ານກ່າວວ່າ WHO ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບນັກວິທະຍາສາດຢູ່ທົ່ວໂລກເພື່ອຈະ "ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງອັນໃດ ຫລືປ່ຽນແປງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້" ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນ, ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃດໆທາງພັນທຸກຳກັບ WHO ແລະປະເທດອື່ນໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດກ່າວວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດແມ່ນມີການຕິດແປດໄວກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີການປິດເມືອງຕ່າງໆ ແລະເກີດກະແສຂອງການຈຳກັດການເດີນທາງຂອງໂລກຕໍ່ອັງກິດ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ມີຫລາຍປະເທດ, ລວມທັງຟິນແລນ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ກວດພົບ ກໍລະນີທຳອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍ
ພັນໃໝ່.
ພົນລະເມືອງຂອງຟິນແລນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ເດີນທາງມາຈາກອັງກິດເພື່ອພັກຜ່ອນໃນວັນຄຣິສມາດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າ ຕິດໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຟິນແລນ.
ສ່ວນເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຕໍ່ອາຍຸການຫ້າມການ ບິນໂດຍກົງຈາກອັງກິດຈົນຮອດວັນທີ 7 ມັງກອນຫລັງຈາກສາມຄົນທີ່ເຂົ້າປະ ເທດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຖືກກວດວ່າມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່.