ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເພີ້ມທະວີການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງເບິ່ງພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂອງອັຟການິສຖານ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການເຕືອນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນວ່າ ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ຫຼາຍໆພັນຄົນພວມຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 1,150 ຄົນອີກຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເຮືອນຊານຫຼາຍໆພັນຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືບໍ່ກໍຖືກທຳລາຍ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ໃນມື້ວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້.
ການພົບເຫັນຫຼ້າສຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມີເດັກນ້ອຍ 155 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະເກືອບ 250 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວ ໂດຍມີ 65 ມີລາຍງານວ່າໄດ້ກາຍເປັນເດັກກຳພ້າຫຼືຖືກປ່ອຍໄວ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດເບິ່ງແຍງ.
ຄວາມຫາຍານະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຖືກທຳລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງປັກຕີກາ ແລະແຂວງໂຄສທ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນເປັນພວກທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະຢູ່ໃນເຂດພູຜາທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກທີ່ສຸດໃກ້ຊາຍແດນປາກິສຖານ ຊຶ່ງຍັງຂາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສາມາດຕ້ານທານກັບໄພພິບັດໃນລະດັບນີ້ໄດ້.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກອັຟການິສຖານ ທ່ານຊາຣາຟັດ ຊາແມນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຜູ້ຄົນຕ້ອງການອາຫານການກິນແລະນ້ຳສະອາດເປັນທີ່ສຸດ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດສະໜອງຢາປົວພະຍາດໃນເວລານີ້ ແຕ່ການຮັບມືກັບພວກທີ່ສູນເສຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງນັ້ນຈະເປັນບັນຫາທ້າທາຍ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ອົງການມະນຸດສະທຳ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ ໃນດ້ານອາຫານແລະຢາປົວພະຍາດ. ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ອາດຈະຕິດພະຍາດ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເຮືອນຊານແລະບ່ອນພັກພາອາໄສທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ.”
ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການຮັບມືຂອງຕົນແລະພາຄີທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນ ແມ່ນເພື່ອປິ່ນປົວພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດພະຍາດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເກີດໂສກນາດຕະກຳນີ້.